Врата ада распахнутся снова: новый Painkiller выйдет 9 октября

Издатель 3D Realms и студия Anshar объявили дату выхода нового Painkiller — переосмысления культового шутера от первого лица. Игра появится 9 октября на PlayStation 5, Xbox Series и ПК (Steam), а цифровые предзаказы уже открыты.

Игрокам предложат два издания:

Стандартное ( 2499 рублей ) — включает бонусный набор «Iron Crusade» с уникальными скинами для четырёх героев (Ink, Void, Sol и Roch) и шести видов оружия. Физические предзаказы на консолях будут дополнены эксклюзивным набором «Burnished Pride» с золотыми скинами.

2499 рублей — включает бонусный набор «Iron Crusade» с уникальными скинами для четырёх героев (Ink, Void, Sol и Roch) и шести видов оружия. Физические предзаказы на консолях будут дополнены эксклюзивным набором «Burnished Pride» с золотыми скинами. Делюкс-издание (2849 рублей) — помимо «Iron Crusade», включает три будущих DLC, каждый с шестью скинами для оружия и четырьмя — для персонажей.

Новый Painkiller — это кооперативный боевик для трёх игроков, возвращающийся к истокам франшизы: орды демонов, безумный арсенал и готические локации. Сюжет разворачивается в Чистилище. Главный герой, осуждённый за свои грехи, получает шанс на искупление от самого Голоса Создателя. Его цель — остановить падшего ангела Азазеля и его чудовищных детей, Нефилимов.

Painkiller предложит четыре уникальных героя с разными стилями игры, систему Таро-карт для усилений и классическую формулу: никакой пощады — только боль.