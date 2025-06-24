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Painkiller Осень 2025
Экшен, Адвенчура, Шутер, От первого лица, Кооператив
7.2 67 оценок

Врата ада распахнутся снова: новый Painkiller выйдет 9 октября

butcher69 butcher69

Издатель 3D Realms и студия Anshar объявили дату выхода нового Painkiller — переосмысления культового шутера от первого лица. Игра появится 9 октября на PlayStation 5, Xbox Series и ПК (Steam), а цифровые предзаказы уже открыты.

Игрокам предложат два издания:

  • Стандартное (2499 рублей) — включает бонусный набор «Iron Crusade» с уникальными скинами для четырёх героев (Ink, Void, Sol и Roch) и шести видов оружия. Физические предзаказы на консолях будут дополнены эксклюзивным набором «Burnished Pride» с золотыми скинами.
  • Делюкс-издание (2849 рублей) — помимо «Iron Crusade», включает три будущих DLC, каждый с шестью скинами для оружия и четырьмя — для персонажей.
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Новый Painkiller — это кооперативный боевик для трёх игроков, возвращающийся к истокам франшизы: орды демонов, безумный арсенал и готические локации. Сюжет разворачивается в Чистилище. Главный герой, осуждённый за свои грехи, получает шанс на искупление от самого Голоса Создателя. Его цель — остановить падшего ангела Азазеля и его чудовищных детей, Нефилимов.

Painkiller предложит четыре уникальных героя с разными стилями игры, систему Таро-карт для усилений и классическую формулу: никакой пощады — только боль.

18
16
Комментарии: 16
Ваш комментарий
hpi

Бля,

7
Roayal cat

Цирк

4
Рома Валевский

Группа "Король и Шут".

PeakyUrias

а есть издание, в котором среди гг не будет черной лысой женщины?

6
endg

Ничего себе ты сексист и расист

5
My life is a game

я не понимаю, это новая борда или будет что то похоже на оригинал?оригинал был мрачным, а тут как то не так

4
Roayal cat

Это конкорд мод;).

6
Bella Ramsey

вРОТа гомосячьего ада распахнуться, да... Это фиаско! Слов нет...

4
My life is a game

как будто такое только пиратить
игра больше заточена под кооп?

Painkiller предложит четыре уникальных героя с разными стилями игры, систему Таро-карт для усилений и классическую формулу: никакой пощады — только боль.

хорошей историей интересной как будто и пахнет

3
Madiark

Коопный кал

3
agula98

Не, я лучше за 40 рублей на скидке куплю оригинальный painkiller 2004 года и кайфану от действительно хорошей игры, а убогий кооперативчик который зачем-то назвали названием некогда великой игры не интересует

3
Egik81
Новый Painkiller — это кооперативный боевик для трёх игроков, возвращающийся к истокам франшизы

Могу ошибатся но с какого перепуга паин киллер истоки франшизы с одной стороны и кооп с другой. Насколько я помню именно синглом и полной безбашаностью в плане отношения к нечистой силе и смерти и запомнилась серия. По мне игра не долго блеснет на небосводе и уйдет в тень.

3
KeenInti

Ты ни в чем не ошибся. Все по факту написано.

Ahsis69

Это больше дарусайд только с упором на пушки

1
ФВФЦ

Играл в бетку. Было довольно весело

1
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