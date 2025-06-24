Врата ада распахнутся снова: новый Painkiller выйдет 9 октября

Издатель 3D Realms и студия Anshar объявили дату выхода нового Painkiller — переосмысления культового шутера от первого лица. Игра появится 9 октября на PlayStation 5, Xbox Series и ПК (Steam), а цифровые предзаказы уже открыты.
Игрокам предложат два издания:
- Стандартное (2499 рублей) — включает бонусный набор «Iron Crusade» с уникальными скинами для четырёх героев (Ink, Void, Sol и Roch) и шести видов оружия. Физические предзаказы на консолях будут дополнены эксклюзивным набором «Burnished Pride» с золотыми скинами.
- Делюкс-издание (2849 рублей) — помимо «Iron Crusade», включает три будущих DLC, каждый с шестью скинами для оружия и четырьмя — для персонажей.
Новый Painkiller — это кооперативный боевик для трёх игроков, возвращающийся к истокам франшизы: орды демонов, безумный арсенал и готические локации. Сюжет разворачивается в Чистилище. Главный герой, осуждённый за свои грехи, получает шанс на искупление от самого Голоса Создателя. Его цель — остановить падшего ангела Азазеля и его чудовищных детей, Нефилимов.
Painkiller предложит четыре уникальных героя с разными стилями игры, систему Таро-карт для усилений и классическую формулу: никакой пощады — только боль.
Бля,
Цирк
Группа "Король и Шут".
а есть издание, в котором среди гг не будет черной лысой женщины?
Ничего себе ты сексист и расист
я не понимаю, это новая борда или будет что то похоже на оригинал?оригинал был мрачным, а тут как то не так
Это конкорд мод;).
вРОТа гомосячьего ада распахнуться, да... Это фиаско! Слов нет...
как будто такое только пиратить
игра больше заточена под кооп?
Painkiller предложит четыре уникальных героя с разными стилями игры, систему Таро-карт для усилений и классическую формулу: никакой пощады — только боль.
хорошей историей интересной как будто и пахнет
Коопный кал
Не, я лучше за 40 рублей на скидке куплю оригинальный painkiller 2004 года и кайфану от действительно хорошей игры, а убогий кооперативчик который зачем-то назвали названием некогда великой игры не интересует
Могу ошибатся но с какого перепуга паин киллер истоки франшизы с одной стороны и кооп с другой. Насколько я помню именно синглом и полной безбашаностью в плане отношения к нечистой силе и смерти и запомнилась серия. По мне игра не долго блеснет на небосводе и уйдет в тень.
Ты ни в чем не ошибся. Все по факту написано.
Это больше дарусайд только с упором на пушки
Играл в бетку. Было довольно весело