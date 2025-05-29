Закрытый технический тест новой Painkiller пройдёт с 4 по 16 июня

Новая Painkiller была анонсирована в марте этого года как перезагрузка культового хита 2004 года от People Can Fly, и разрабатывается Anshar Studios, создателями Gamedec. Издатели Saber Interactive и 3D Realms объявили о закрытом техническом тесте этой игры, возлагая большие надежды на ее релиз этой осенью. Было объявлено, что тест запланирован на период с 4 по 16 июня 2025 года.
Закрытое техническое тестирование включает в себя кооперативный многопользовательский режим для трех игроков, четырех игровых персонажей, три уровня, семь видов оружия, каждое со своими уникальными улучшениями, и 44 карты Таро, которые улучшают способности игроков.
Технический тест проводится в соответствии с соглашением о неразглашении, и количество участников ограничено, поэтому, если вы заинтересованы, зарегистрироваться можно по ссылке.
Painkiller разрабатывается для PS5, Xbox Series X|S и ПК.
Неделю назад прошёл новый Дум и засел перепроходить старенький Painkiller. И скажу, что он гораздо мрачнее и атмосфернее выглядит, чем радужный 🌈 современный Дум. Если в новом Painkiller сохранится атмосфера оригинала, то игра никогда не потеряет интерес из-за своей концепции ада, в отличие от последнего Дума, где главного злодея, демонов и сам ад показали нам в виде увеселительного мероприятия👎 А последний бос, так и вовсе даже на тяжёлом уровне сложности проходится на раз. // Nvidia Power