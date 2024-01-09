Игра про "покемонов с пушками" выйдет в раннем доступе 19 января на консолях Xbox и ПК

Необычная песочница Palworld с открытым миром на выживание выйдет в ранний доступ для Xbox Series, Xbox One и PC через Steam и Microsoft Store 19 января, объявила компания-разработчик Pocket Pair.
Игра также будет доступна через Xbox Game Pass. Игра будет поддерживать английский, японский, упрощенный китайский, традиционный китайский, французский, итальянский, немецкий, испанский, бразильский португальский, русский и корейский языки.
Ожидается, что Palworld останется в раннем доступе как минимум на год, в течение которого она будет получать различные дополнения и улучшения через обновления. В игре уже есть такие основные системы, как ловля монстров, сражения, исследование, строительство и ремесло, а также более 100 монстров, огромный открытый мир, более 350 предметов и более 70 типов зданий.
Ну класс, а смешарики с пистолетами не ожидаются?