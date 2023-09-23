Palworld получила геймплейный трейлер на Tokyo Game Show 2023 ©

Pocketpair выпустила трейлер игрового процесса своей предстоящей игры Palworld, вдохновленной покемонами, на Tokyo Game Show 2023. Этот трейлер дает нам представление о настройке персонажей, боевой механике, исследованиях и способностях некоторых ваших милых приятелей в игре.

Palworld — это игра о том, как жить медленной жизнью с загадочными существами «Пал» или бросаться в схватки не на жизнь, а на смерть с браконьерами. Игроки могут заставить приятелей сражаться, размножаться, помогать в сельском хозяйстве или работать на фабриках. Кроме того, они могут продать их или даже зарезать, чтобы съесть.

Игра обещает быть полной опасностей, таких как нехватка еды, суровая погода и нелегальные браконьеры. Игроки могут исследовать самые разные места на суше, на море и в небе. Таким образом, они могут летать, плавать или рыть норы.

В настоящее время Pocketpair планирует запустить Palworld в раннем доступе в январе 2024 года.