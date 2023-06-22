Pathfinder: Abomination Vaults наконец-то полностью профинансирована на Kickstarter, осталось 8 дней ©

Сегодня Pathfinder: Abomination Vaults наконец-то достигла своей цели финансирования на Kickstarter.



Игра представляет собой ARPG, основанную на популярной настольной ролевой игре Pathfinder от Paizo и разработанную канадским разработчиком BKOM Studios. Цель игры на краудфандинговой платформе составляла 410 000 канадских долларов, которая была достигнута и перевыполнена сегодня, когда до конца кампании осталось 8 дней.



Это часть сделки между двумя разработчиками на две игры, вторая из которых - Pathfinder: Gallowspire Survivors. Pathfinder: Abomination Vaults должна выйти на ПК летом 2025 года.