Для Pathfinder: Wrath of the Righteous вышло обновление 2.1.5r

Owlcat Games выпустила обновление 2.1.3j для ролевой игры Pathfinder: Wrath of the Righteous, содержащее исправления в квестах, способностях и некоторых других вещах.
Основные исправления:
- При использовании способности Инквизитора "Приговор" игра вылетала — исправлено;
- После игры на раздеванием с Зосиэлем, если игрок выбирал интимную близость, не запускались сюжетные события в Дрезене — исправлено. Если вы столкнулись с этой ошибкой, и данное обновление ее не исправляет, — загрузите сохранение, сделанное до события с карточной игрой;
- Исправлен специфический кейс, когда заклинания лечения прикосновением не всегда работали корректно в пошаговом бою.
С полным списком изменений вы можете ознакомиться здесь.
Pathfinder: Wrath of the Righteous доступна на ПК, PlayStation 4, Xbox One и .Nintendo Switch (через облако).
Кто играл стоит покупки? На нее как раз скидка
100% стоит. Игра очень большая и качественная. Хорошая реиграбельность, можно раз 5 заново проходить.
Спасиб
Ну, если тебе данный жанр интересен и ты готов к плотному многочасовому изучению то, это лучший продукт после Дивинити.