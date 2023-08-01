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Pathfinder: Wrath of the Righteous 02.09.2021
8.7 759 оценок

Для Pathfinder: Wrath of the Righteous вышло обновление 2.1.5r

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butcher69
Новости

Owlcat Games выпустила обновление 2.1.3j для ролевой игры Pathfinder: Wrath of the Righteous, содержащее исправления в квестах, способностях и некоторых других вещах.

Основные исправления:

  • При использовании способности Инквизитора "Приговор" игра вылетала — исправлено;
  • После игры на раздеванием с Зосиэлем, если игрок выбирал интимную близость, не запускались сюжетные события в Дрезене — исправлено. Если вы столкнулись с этой ошибкой, и данное обновление ее не исправляет, — загрузите сохранение, сделанное до события с карточной игрой;
  • Исправлен специфический кейс, когда заклинания лечения прикосновением не всегда работали корректно в пошаговом бою.

С полным списком изменений вы можете ознакомиться здесь.

Pathfinder: Wrath of the Righteous доступна на ПК, PlayStation 4, Xbox One и .Nintendo Switch (через облако).

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
-zotik-

Кто играл стоит покупки? На нее как раз скидка

1
Suveren85

100% стоит. Игра очень большая и качественная. Хорошая реиграбельность, можно раз 5 заново проходить.

7
-zotik- Suveren85

Спасиб

0
Samson48 -zotik-

Ну, если тебе данный жанр интересен и ты готов к плотному многочасовому изучению то, это лучший продукт после Дивинити.

1