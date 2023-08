Для Pathfinder: Wrath of the Righteous вышло обновление 2.1.5r ©

Owlcat Games выпустила обновление 2.1.3j для ролевой игры Pathfinder: Wrath of the Righteous, содержащее исправления в квестах, способностях и некоторых других вещах.

Основные исправления:

При использовании способности Инквизитора "Приговор" игра вылетала — исправлено;

После игры на раздеванием с Зосиэлем, если игрок выбирал интимную близость, не запускались сюжетные события в Дрезене — исправлено. Если вы столкнулись с этой ошибкой, и данное обновление ее не исправляет, — загрузите сохранение, сделанное до события с карточной игрой;

Исправлен специфический кейс, когда заклинания лечения прикосновением не всегда работали корректно в пошаговом бою.

С полным списком изменений вы можете ознакомиться здесь.

Pathfinder: Wrath of the Righteous доступна на ПК, PlayStation 4, Xbox One и .Nintendo Switch (через облако).