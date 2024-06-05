Стали известны системные требования к ПК социальной MMO-песочницы Pax Dei

Компания Mainframe Industries представила системные требования для ПК для Pax Dei. ПК-геймерам по крайней мере понадобится Intel i5-7600K или эквивалент AMD с 16 ГБ ОЗУ и NVIDIA GeForce RTX 2060 или AMD Radeon RX 5700 XT. Для игры также потребуется 80 ГБ свободного места на диске.
Разработчики рекомендуют использовать AMD Ryzen 7 3700X или эквивалент Intel с 16 ГБ ОЗУ и NVIDIA GeForce RTX 3060 или AMD Radeon RX 6600 XT. Плюс, игра будет поддерживать DLSS 3 с самого начала (хотя мы не знаем, будет ли поддержка AMD FSR 3.0 или Intel XeSS).
Минимальные:
- Требуется 64-разрядный процессор и операционная система
- ОС: Windows 10
- Процессор: Intel i5-7600K или эквивалент AMD
- Память: 16 ГБ ОЗУ
- Графика: GeForce RTX 2060 (12 ГБ) / Radeon RX 5700 XT | VRAM: 8 ГБ mini
- DirectX: Версия 12
- Накопитель: 80 ГБ свободного места
- Дополнительные примечания: SSD
Рекомендуемые:
- Требуется 64-разрядный процессор и операционная система
- ОС: Windows 10
- Процессор: Ryzen 7 3700X или эквивалент Intel
- Память: 16 ГБ ОЗУ
- Графика: GeForce RTX 3060 / Radeon RX 6600 XT | VRAM: 8 ГБ mini
- DirectX: Версия 12
- Сеть: Широкополосное подключение к Интернету
- Накопитель: 80 ГБ свободного места
- Дополнительные примечания: NVMe SSD
Pax Dei выйдет в ранний доступ Steam 18 июня и останется там как минимум на год. Эта версия будет иметь мирный игровой процесс и приключенческий игровой цикл с большими территориями для исследования (PVE) и соревнований (PVP). Разработчики также представили первое обновление игры. Это обновление добавит третий основной столп игры: социальный игровой цикл, представив такие функции, как рынки и экономика золота.
Странные системки, туда что меш шейдеры засунули? Ну не такой же большой отрыв у 2060 и 3060 что бы одну в минималки а вторую в рекомендованные
А Системные требование действительно странные (Рх 5700 ХТ сильно отличается от 6600 ХТ или 3060 в моментах даже по мощнее).Смотрел стримы оптимизация хромает.