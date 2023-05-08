Тизер-трейлер Payday 3 - первый геймплей кооперативного шутера покажут в следующем месяце ©

Starbreeze Studios представили новый короткий тизер Payday 3, призывающий фанатов ждать лета, а именно июня. В этот месяц разработчики представят первый взгляд на геймплей кооперативного шутера об ограблениях.

Payday 3 - продолжение одного из самых популярных кооперативных шутеров. С момента выхода Payday игроки наслаждаются захватывающим моментом идеально спланированного и выполненного ограбления. Именно это делает Payday высокооктановым кооперативным шутером от первого лица, которому нет равных.

Payday 3 должен выйти в этом году на консолях (видимо, на PS5 и Xbox Series) и ПК.