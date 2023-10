По словам геймдиректора, появление детективного приключения Pentiment на Switch "возможно"

Возможно, в 2022 году Microsoft выпустила не так уж много заметных игр для Xbox от внутренних студий, но те, кто играл в Pentiment от Obsidian Entertainment, скажут, что в прошлом году под флагом Xbox Game Studios вышло немало хороших игр. Игра Pentiment, представляющая собой небольшое, значительно более насыщенное и экспериментальное приключенческое повествование, определенно является одной из самых больших незамеченных жемчужин Xbox.

Учитывая характер игры, очевидно, что она неплохо зарекомендовала себя на портативном устройстве Steam Deck, но возможно ли, что она каким-то образом окажется выпущена и на других портативных устройствах, несмотря на то, что игра является игрой от первого лица Xbox? Как насчет релиза на Switch, например? Интересно, что, по словам геймдиректора игры Джоша Сойера (Josh Sawyer), это не совсем исключено.

В недавнем интервью Touch Arcade, отвечая на вопрос о возможности выхода игры Pentiment на Nintendo Switch или iPad, Сойер сказал, что такая возможность, безусловно, существует.

Я думаю, что это возможно. Я думаю, что из-за Steam Deck многие люди сразу же спрашивают, может ли это быть на Switch? Я думаю, что технологически нет ничего, что могло бы помешать выходу игры на Switch. Я бы хотел, чтобы игра вышла на как можно большем количестве платформ, но время покажет.

Конечно, в прошлом Microsoft уже выводила некоторые свои игры на устройства, отличные от Xbox, включая Ori and the Will of the Wisps и даже недавнюю Quake 2 Enhanced Edition, поэтому не будет ничего удивительного в том, что Pentiment в будущем может выйти и на Switch, тем более что это один из небольших и экспериментальных релизов Microsoft. Конечно, нет никаких официальных данных о том, что это произойдет в ближайшее время, но приятно знать, что геймдиректор игры считает это возможным.

В настоящее время Pentiment доступна на Xbox Series X/S, Xbox One и ПК.