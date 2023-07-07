Предполагаемую цену Persona 3 Reload нашли в последнем опросе от Sega ©

По мере смены поколения консолей все большее число издателей начинают продавать свои новые релизы по повышенной цене в 70 долларов, и хотя это еще не стало общепринятым стандартом, похоже, что все больше издателей присоединяются к этой тенденции. Следующей на очереди, похоже, может быть Sega, в частности, в связи с предстоящей перезагрузкой Persona 3.

Недавно Sega разослала опрос, в рамках которого она задала респондентам вопросы, касающиеся Persona 3 Reload. Хотя в самих вопросах не было прямого упоминания о потенциальной цене игры, в общей информации, представленной для ремейка RPG, упоминается цена в 69,99 долларов США.

Ранее в этом году Sega заявила, что рассмотрит возможность повышения цен на предстоящие игры, которые, по ее мнению, будут "соизмеримы с ростом цен". Означает ли это, что другие крупные предстоящие релизы на повестке дня - такие как Metaphor: ReFantazio или Like a Dragon: Infinite Wealth - пойдут по стопам Persona 3 Reload (если ремейк действительно будет продаваться по более высокой цене), пока неизвестно.

Persona 3 Reload выйдет в начале 2024 года для PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One и ПК. Она также будет доступна с первого дня через Game Pass.