Рыжая красавица Мицуру Кириджо в новом трейлере Persona 3 Reload

Компания Atlus опубликовала новый трейлер к предстоящей игре Persona 3 Reload, в котором представлен один из членов партии - Мицуру Кириджо. Она появляется в игре в самом начале, как член S.E.E.S. Однако в дальнейшем она становится играбельной. В бою она элегантно атакует с близкого расстояния мечом, а ее Персона, Пентесилея, может похвастаться привязанностью к льду.

Persona 3 Reload - это ремейк, цель которого - передать и расширить впечатления от оригинальной Persona 3, улучшив геймплей, сюжет и персонажей. Главный герой попадает в среднюю школу Геккоукан, где быстро знакомится с Темным Часом и Тартаром. Затем он присоединяется к группе S.E.E.S, которая стремится покончить со сверхъестественными загадками с помощью способностей Persona.

Persona 3 Reload выйдет 2 февраля 2024 года для PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Windows и Steam.