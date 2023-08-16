Завтра Phasmophobia получит "самое большое обновление в истории многопользовательского хоррора" ©

Phasmophobia: Ascension, названное "самым большим обновлением в истории многопользовательской игры про охоту на призраков", выходит в четверг, 17 августа, сообщила компания Kinetic Games.

Обновление, также называемое Progression 2.0, изменит практически все в игре Phasmophobia. Основа игры осталась прежней: собирайте друзей и выявляйте призраков в местах с привидениями, используя различные инструменты для поиска улик. Однако почти все остальное в игре обновляется и расширяется, причем настолько, что в начале обновления прогрессия обнуляется.

Хотя вы, как и все остальные, начнете Phasmophobia с нулевого уровня, все будут переведены на уровень Prestige 1, так что вам не придется разблокировать карты и сложности, над которыми вы упорно трудились в предыдущих версиях игры. Кроме того, вы получите маленький значок, отмечающий, на каком уровне вы находились до сброса.

Что касается собственно содержания обновления, то с чего бы начать? Модели и анимация персонажей и призраков обновлены, грузовик, на котором вы передвигаетесь, переделан, появились новые задания и улики для сбора, новые локации и взаимодействия для исследования, новые погодные и световые эффекты, новые типы призраков для идентификации и новое оборудование для идентификации новых типов призраков - вот лишь некоторые ключевые изменения.

Снаряжение будет иметь три уровня для каждого типа снаряжения, то есть ваш фонарик будет открываться на уровне 1, а затем, по мере продвижения по новой системе уровней, будет улучшен до более продвинутого фонарика уровня 3.

Одним из примеров, показанных в предыдущем предварительном обзоре разработчиков, является лазерный проектор, который был полностью переработан. Начиная с Вознесения, лазерный проектор на первом уровне будет представлять собой фонарик в виде ручки с лазерной сеткой с небольшим радиусом действия и низкой интенсивностью света, на втором уровне он будет похож на уже привычный инструмент, а на третьем уровне будет похож на второй, но с гораздо более широким радиусом действия, освещающим практически всю комнату. Независимо от уровня, теперь проектор нужно будет светить рядом с реальным призраком, так как силуэт, который вы увидите, будет точно соответствовать положению фантома.

Не все предметы экипировки подвергаются такой переработке, как лазерный проектор, но все они будут разбиты на уровни аналогичным образом, в результате чего общее число предметов экипировки увеличится с 20 до 60.

Полная версия примечаний к патчу Ascension еще не опубликована, но, судя по тому, что известно на данный момент, это серьезная перемена, на которую стоит обратить внимание тем, кто когда-либо был поклонником этой игры или был ею заинтригован. Стоит также отметить, что дебют Phasmophobia на консолях Xbox Series X/S и PS5 состоится в этом месяце, но конкретная дата пока не называется.