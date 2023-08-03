За вторую неделю в Японии было продано более 115 000 копий Pikmin 4 ©

Эксклюзивная стратегия для Switch снова возглавила еженедельные физические чарты Японии, а общий объем продаж превысил 500 000 единиц.

Pikmin 4 блестяще дебютировала в Японии после запуска на прошлой неделе, когда было продано более 400 000 физических копий, и на второй неделе продажи продолжают оставаться высокими. Согласно последним еженедельным диаграммам продаж аппаратного и физического программного обеспечения, опубликованным Famitsu, стратегия Nintendo возглавляет чарты программного обеспечения вторую неделю подряд: за вторую неделю в Японии было продано более 115 000 физических копий (в результате чего ее общие физические продажи в регионе превысили 517 000 единиц).

Ряд новых выпусков также занимают места в топ-10. Приключенческая игра Spike Chunsoft Natsu-Mon! 20th Century Summer Vacation дебютировал на втором месте с более чем 18 000 проданных копий, а новый платформер Metroidvania Disney Illusion Island занял 7-е место с более чем 7 000 проданных копий. Между тем, постапокалиптическая ролевая игра от FuRyu CRYMACHINA занимает два места в топ-10: версия для Nintendo Switch (№ 6) и версия для PS5 (№ 10) проданы тиражом более 7 000 единиц и более 5 000 единиц соответственно.

Что касается аппаратного обеспечения, Switch снова продолжает лидировать, продав более 78 000 единиц в течение недели. Он сохраняет значительное преимущество над PS5, которая продала более 53 000 единиц.

Вы можете ознакомиться с полными диаграммами продаж оборудования и физического программного обеспечения за неделю, закончившуюся 30 июля, ниже.

Продажи программного обеспечения:

[NSW] Pikmin 4 — 115 697 (517 550)

[NSW] Natsu-Mon! 20th Century Summer Vacation — 18 267 (новинка)

[NSW] The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom — 14 749 (1 789 784)

[NSW] Mario Kart 8 Deluxe — 11 440 (5 396 462)

[NSW] Minecraft — 7 597 (3 207 597)

[NSW] CRYMACHINA — 7 417 (новинка)

[NSW] Disney Illusion Island — 7 172 (новинка)

[NSW] Nintendo Switch Sports — 5 782 (1 137 427)

[NSW] Splatoon 3 — 5 609 (4 071 959)

[PS5] CRYMACHINA — 5 228 (новинка)

Продажи оборудования: