Стратегия Pioneers of Pagonia достигла отметки в 100 тысяч продаж за неделю

Уютная инди-градостроительная игра Pioneers of Pagonia достигла важного рубежа продаж за первую неделю после релиза, объявил разработчик и издатель Envision Entertainment.

Как сообщается в новом блоге Steam, продажи Pioneers of Pagonia преодолели отметку в 100 000 за семь дней после выхода игры в раннем доступе.

Envision благодарит игроков, купивших игру, и говорит, что "очень рада" достижению этого рубежа. Студия надеется начать новый год "с тем же настроением".

В завершение своего блога Envision обещает, что Pioneers of Pagonia ждет "еще больше замечательных событий", так что, скорее всего, вы можете ожидать регулярных обновлений градостроителя в течение 2024 года.

Если вы еще не знакомы с Pioneers of Pagonia, то это новейший проект создателя Settlers Фолькера Вертиха (Volker Wertich), поэтому вы, вероятно, ощущаете в игре флюиды Settlers.

Игра построена на понятии Вертиха "Wuselfaktor", что в вольном переводе с немецкого означает "фактор суеты и суматохи".

Именно Wuselfaktor придает игре The Settlers ощущение постоянного движения, и, похоже, Pioneers of Pagonia тоже успешно переняла эту философию, если судить по ее продажам.

Pioneers of Pagonia, как это ни парадоксально, будет конкурировать с The Settlers, которая все еще существует, несмотря на то, что Вертих в ней не участвует.

В начале этого года Ubisoft выпустила долгожданную The Settlers: New Allies, перезагрузку серии, которая первоначально должна была выйти в 2020 году, но была отложена.

Игра получила смешанные отзывы после выхода, так что если вы ищете градостроительную игру в стиле Settlers, то, похоже, Pioneers of Pagonia будет в более надежных руках, даже если она находится в стадии раннего доступа.