PIONER отправляет игроков в постапокалиптическое приключение: ранний доступ стартует 16 декабря

Сербская студия GFA Games объявила дату запуска своей амбициозной постапокалиптической MMO PIONER в раннем доступе — 16 декабря 2025 года. Это произойдет всего через несколько недель после успешного бета-тестирования, которое привлекло более 500 000 игроков в списки желаемого Steam.
Игра предлагает более 50 км² детализированной территории с руинами советской эпохи, скрытыми подземельями, сюжетными квестами и миссиями фракций, которые напрямую влияют на альянсы и награды. Игроки смогут кастомизировать персонажей, исследовать мир и принимать решения, формирующие социальную и PvP-экосистему. PIONER делает акцент на реализации реалистичной атмосферы и глубокой интерактивности, где действия каждого участника имеют значение.
К запуску студия подготовила Deluxe Edition, включающую уникальный скин брони «Renegade», эксклюзивные скины для оружия AR-12, AR-16 и AR-16 Ifrit, премиальную валюту — 500 кристаллов Efritanium, а также аксессуары и гаджеты, включая ретро-футуристические часы «Katana» Watch и брелок «Creepy Charm». Владельцы Deluxe Edition также получат титул основателя, символ статуса для социального взаимодействия в игре.
PIONER сочетает сюжетные исследования с интенсивным PvE и PvP-геймплеем. Кампания начинается с подробного обучающего раздела, а ранний доступ позволит сообществу напрямую влиять на развитие проекта перед полноценным релизом.
не ранний доступ... а просто отправляет на...
500 тысяч дятлов - это чё то многовато! Сами себе что ли рейтинг накрутили!? :))) Это же полный бред!
Сейчас виш листы добавляют всё подряд, не особо разбираясь и без намеренья купить игру.
Лучше во что то другое поиграть.
Ну это смерть, игре.
Я до последнего надеялся что еще перенесут. Поиграл в закрытую \ открытую и это было в большей степени ужас. Хотя верил что будет еще более менее, ну нет, там и не пахнет работоспособностью игры.
Играл и с ЗБТ и в ОБТ - все было супер. В ОБТ правда начало было другим. Но все понравилось. Озвучка на высоте. Так что ждем !
Зачем ты врёшь? Ну если нравится игра, ну не надо так ее облизывать. В ней МНОГО проблем, ну скажи "что игра не плохая ну да, проблемы есть".
Как там торговля? Все так же происходит через 2-3 секунды. Как так, это игра, это не реальная жизнь, почему происходит так. Там что реальный человек мне товар и сдачу выдаёт?
Так же, выяснилось, что персонаж, находился у пользователя на ПК, а не на сервере, и это сразу, ДЮПЫ \ баги и другая херня.
Озвучка, да она есть ну что игрок что боты, говорят 3-4 фразы и по кругу.
Мировые события починили? на 4 был и 3 из 4 сломались. Зависали или не начинались.
Рейд, вообще помойка, просто не возможно нормально пройти, то человека из команды не реснуть было на точке респа, или просто боты давили.
Как то попал на квест на карте, и там была бабка БОСС ну так там такой тупой файт и за того что у нее не было окна для атаки по ней, она без перерыва бегала за мной. Кое-как убил ее. И так еж после смерти по конченому выставлены точки респа, ладно если я до босса умер, пускай с начала, ну на боссе не должно быть так.
Боты, это вообще идеальный бред, то урон по ним вообще не чуствуется, в голову что в тело одинаково. То появляются за спиной или перед игроком, анимация у них пропадает, когда отходишь на метров 10+- стоят со спущенными руками и стреляют из глаз.
Урон не понятный проходит, когда нет ни кого рядом, или после того как убил всех рядом.
Аномалиями, просто обгадили ВСЕ!! это тупо.
Понравилось только если игру воспринимать как ПВЕ \ синг. Исследовать, что-то поискать, полутать. Ну когда видишь лагнутых ботов и все остальное сразу забываешь все хорошее.
Ну скорей всего у меня одного такое было, а то что куча обзоров, это все от криворуких.
А игра идеальная.
Это уже неважно. Самого главного автор тут не написал (Да и вообще не понятно откуда он взял инфу которая не соответствует действительности). Сами разрабы в своем посте указали, что для РФ/РБ игра выходит эксклюзивно на платформе "Игры Ростелеком" еще и за 1500р и то что тут автор указал как плюшки делюкс издания будет наградой за предзаказ
Игра ещё выйдет на платформе "Игры Ростелеком" для игроков из России и Беларуси... Ну "спасибо".
Ранний доступ для этой игры это хорошо до релизного состояния ее пилить и пилить еще,куплю чтобы поддержать разработку так как задумка хорошая и хочется что бы они ее допилили.
Так и не понятно откуда у них полмиллиона желающих. SteamDB говорит всего о 39 тысячах. А после того как "это" удалось пощупать, мне кажется желающих стало раз в десять меньше.
Главное, что бы это все работало, надеюсь разработчики учли те ужасы которые были на ОБТ (вечные загрузки, откаты персонажей и тд и тп).
Писали уже, что это было именно тестирование. Поэтому и были регулярные вайпы и перезагрузки серверов.
Имба, уже какой бета-тест по счету с лета 2025, видно что делают, помаленьку, конечно багов в первый же день теста, да что день, в первые полчаса столько багов нашел, ну впрочем пока что неплохо, стоит того. Конечно сервера бобс, в прологе тоже бобс с переходами и сейв-точками, но это было 2 или 3 бета-теста назад, мб щас исправили
Вот вообще ни чуть не удивлюсь,если и эта игра будет в раннем доступе теперь лет 5-8,как Тарков,пока из неё все соки разрабы не выдоят,а потом тупо забьют на неё! Хотя Тарков и релезнулся,но выглядит это так,словно он никуда и не уходил с раннего доступа,ахаха!