PIONER отправляет игроков в постапокалиптическое приключение: ранний доступ стартует 16 декабря

Сербская студия GFA Games объявила дату запуска своей амбициозной постапокалиптической MMO PIONER в раннем доступе — 16 декабря 2025 года. Это произойдет всего через несколько недель после успешного бета-тестирования, которое привлекло более 500 000 игроков в списки желаемого Steam.

Игра предлагает более 50 км² детализированной территории с руинами советской эпохи, скрытыми подземельями, сюжетными квестами и миссиями фракций, которые напрямую влияют на альянсы и награды. Игроки смогут кастомизировать персонажей, исследовать мир и принимать решения, формирующие социальную и PvP-экосистему. PIONER делает акцент на реализации реалистичной атмосферы и глубокой интерактивности, где действия каждого участника имеют значение.

К запуску студия подготовила Deluxe Edition, включающую уникальный скин брони «Renegade», эксклюзивные скины для оружия AR-12, AR-16 и AR-16 Ifrit, премиальную валюту — 500 кристаллов Efritanium, а также аксессуары и гаджеты, включая ретро-футуристические часы «Katana» Watch и брелок «Creepy Charm». Владельцы Deluxe Edition также получат титул основателя, символ статуса для социального взаимодействия в игре.

PIONER сочетает сюжетные исследования с интенсивным PvE и PvP-геймплеем. Кампания начинается с подробного обучающего раздела, а ранний доступ позволит сообществу напрямую влиять на развитие проекта перед полноценным релизом.