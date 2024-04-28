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The Planet Crafter 24.03.2022
Выживание, Инди, Строительство, От первого лица, Открытый мир, Научная фантастика
8.8 323 оценки

Разработчики космического выживача The Planet Crafter поблагодарили фанатов за потрясающее принятие проекта после релиза

Избранный Белиара

С момента выхода полноценной версии высокооцененного игроками космического симулятора выживания The Planet Crafter прошло уже более двух недель и разработчики решили поблагодарить свою аудиторию за очень хороший приём проекта. На данный момент число обзоров постепенно приближается к отметке в 30 000, а количество одновременных "выживальщиков" в апреле перевалило за целых 28 000. Цифры, поистине внушающие уважение к сотрудникам Miju Games (команда маленькая, но удивительно плодотворно работающая, состоящая из 6 человек)!

В будущем поддержка продолжится и появится новый контент. Уже начата работа над следующим бесплатным обновлением и далее заглянут в проект регулярные бесплатные обновления (как минимум, несколько раз в год). Разработчики также думают о DLC, например, о новых планетах для исследования, но это займет немного больше времени.

Для версии 1.0 велось сотрудничество с композитором Бенджамином Янгом, чтобы создать идеальный саундтрек для игры. Музыка станет изменяться вместе с терраформированием и воспроизводиться в зависимости от того, где вы находитесь на планете. Саундтрек выпущен на различных платформах, дабы можно было его слушать, когда захотите.

Треклист:

Спойлер
  1. Base Building : 00:00
  2. Nothing but Sand : 02:50
  3. Unfolding Expanse : 05:33
  4. Shipwreck : 09:50
  5. Lost in the Depths : 15:00
  6. Echoes of the Wardens : 21:07
  7. Desert Planet : 26:29
  8. The Truth : 31:23
  9. Delving Deep : 36:02
  10. Serenity : 41:41
  11. Precursor Remnants : 45:35
  12. Fields of Metal : 50:11
  13. Mushroom River : 54:26
  14. The Wardens : 01:00:04
  15. Sulfur and Ash : 01:03:42
  16. Open Space : 01:08:20
  17. Steady Progress : 01:13:14
  18. New Growth : 01:18:33
  19. Applied Robotics : 01:23:02
  20. Techtopia : 01:27:51
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Комментарии: 1
Ваш комментарий
tvorog8088

335 выживач, кто в них играет не понятно.

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