Разработчики космического выживача The Planet Crafter поблагодарили фанатов за потрясающее принятие проекта после релиза

С момента выхода полноценной версии высокооцененного игроками космического симулятора выживания The Planet Crafter прошло уже более двух недель и разработчики решили поблагодарить свою аудиторию за очень хороший приём проекта. На данный момент число обзоров постепенно приближается к отметке в 30 000, а количество одновременных "выживальщиков" в апреле перевалило за целых 28 000. Цифры, поистине внушающие уважение к сотрудникам Miju Games (команда маленькая, но удивительно плодотворно работающая, состоящая из 6 человек)!
В будущем поддержка продолжится и появится новый контент. Уже начата работа над следующим бесплатным обновлением и далее заглянут в проект регулярные бесплатные обновления (как минимум, несколько раз в год). Разработчики также думают о DLC, например, о новых планетах для исследования, но это займет немного больше времени.
Для версии 1.0 велось сотрудничество с композитором Бенджамином Янгом, чтобы создать идеальный саундтрек для игры. Музыка станет изменяться вместе с терраформированием и воспроизводиться в зависимости от того, где вы находитесь на планете. Саундтрек выпущен на различных платформах, дабы можно было его слушать, когда захотите.
Треклист:
- Base Building : 00:00
- Nothing but Sand : 02:50
- Unfolding Expanse : 05:33
- Shipwreck : 09:50
- Lost in the Depths : 15:00
- Echoes of the Wardens : 21:07
- Desert Planet : 26:29
- The Truth : 31:23
- Delving Deep : 36:02
- Serenity : 41:41
- Precursor Remnants : 45:35
- Fields of Metal : 50:11
- Mushroom River : 54:26
- The Wardens : 01:00:04
- Sulfur and Ash : 01:03:42
- Open Space : 01:08:20
- Steady Progress : 01:13:14
- New Growth : 01:18:33
- Applied Robotics : 01:23:02
- Techtopia : 01:27:51
335 выживач, кто в них играет не понятно.