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Lords of the Fallen 13.10.2023
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
7.5 1 067 оценок

Издательство CI Games, ответственное за Lords of the Fallen, уволило еще 30 сотрудников

Gruz_
Новости

Согласно новой информации, опубликованной GamesIndustry, CI Games объявила о втором раунде увольнений, под который попали около 30 человек. Это уже второй раз, когда компания, являющаяся владельцем Lords of the Fallen, объявляет об увольнениях в рамках процесса реструктуризации. В январе CI Games уже уволила 10 процентов сотрудников, большинство из которых были из отдела маркетинга.

В издательстве CI Games утверждает, что студия Hexworks, занимавшаяся разработкой Lords of the Fallen, не пострадала и продолжает нормально работать над своей новой игрой под внутренним названием Project 3, которая описывается как экшен-РПГ.

В апреле CI Games сообщила о рекордной выручке в размере $60 млн благодаря успеху Lords of the Fallen, которая должна стать частью сервиса Xbox Game Pass в этом году.

Lords of the Fallen доступна на PC, PS5 и Xbox Series S|X.

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1
Комментарии: 1
Ваш комментарий
Perseus_33

Как же Орк горел у этой убогой игре...

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