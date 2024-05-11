Издательство CI Games, ответственное за Lords of the Fallen, уволило еще 30 сотрудников

Согласно новой информации, опубликованной GamesIndustry, CI Games объявила о втором раунде увольнений, под который попали около 30 человек. Это уже второй раз, когда компания, являющаяся владельцем Lords of the Fallen, объявляет об увольнениях в рамках процесса реструктуризации. В январе CI Games уже уволила 10 процентов сотрудников, большинство из которых были из отдела маркетинга.
В издательстве CI Games утверждает, что студия Hexworks, занимавшаяся разработкой Lords of the Fallen, не пострадала и продолжает нормально работать над своей новой игрой под внутренним названием Project 3, которая описывается как экшен-РПГ.
В апреле CI Games сообщила о рекордной выручке в размере $60 млн благодаря успеху Lords of the Fallen, которая должна стать частью сервиса Xbox Game Pass в этом году.
Lords of the Fallen доступна на PC, PS5 и Xbox Series S|X.
Как же Орк горел у этой убогой игре...