Pokemon Company якобы прислушалась к критике Scarlet and Violet и постарается избежать повторения ошибок в будущем

Франшиза Pokemon никогда не была известна своими техническими достижениями, но в последние годы несколько основных частей серии были просто катастрофическом техническом состоянии: от Pokmon Sword and Shield до Pokemon Legends: Arceus и Pokemon Scarlet and Violet. Последняя, в частности, вышла в таком плачевном состоянии, что Nintendo была вынуждена принести публичные извинения.

Многие полагают, что в ближайшее время мы вряд ли увидим значительные улучшения в технической стороне Pokemon, не в последнюю очередь потому, что ни одна из этих проблем не повлияла на продажи игры: Sword and Shield была продана в количестве более 26 миллионов копий, а Scarlet and Violet - 23,2 миллиона копий. Однако, по мнению журналиста Энди Робинсона из VGC, это не так.

Выйдя в Twitter, Робинсон недавно заявил, что, судя по тому, что он слышал, компания The Pokemon Company не оставила без внимания критику, которой подверглись Pokemon Scarlet and Violet, и что она работает над тем, чтобы устранить ее в будущих релизах.

Судя по тому, что я слышал, TPC серьезно отнеслась к реакции на S/V и учитывает ее в будущих релизах.

В августе прошлого года главный операционный директор The Pokemon Company Такато Уцуномия заявил, что компания ведет внутренние дискуссии о том, как лучше всего сбалансировать регулярный выпуск новых Pokemon, обеспечив при этом более высокий уровень качества.