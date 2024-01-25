Pokemon Company якобы прислушалась к критике Scarlet and Violet и постарается избежать повторения ошибок в будущем

Франшиза Pokemon никогда не была известна своими техническими достижениями, но в последние годы несколько основных частей серии были просто катастрофическом техническом состоянии: от Pokmon Sword and Shield до Pokemon Legends: Arceus и Pokemon Scarlet and Violet. Последняя, в частности, вышла в таком плачевном состоянии, что Nintendo была вынуждена принести публичные извинения.
Многие полагают, что в ближайшее время мы вряд ли увидим значительные улучшения в технической стороне Pokemon, не в последнюю очередь потому, что ни одна из этих проблем не повлияла на продажи игры: Sword and Shield была продана в количестве более 26 миллионов копий, а Scarlet and Violet - 23,2 миллиона копий. Однако, по мнению журналиста Энди Робинсона из VGC, это не так.
Выйдя в Twitter, Робинсон недавно заявил, что, судя по тому, что он слышал, компания The Pokemon Company не оставила без внимания критику, которой подверглись Pokemon Scarlet and Violet, и что она работает над тем, чтобы устранить ее в будущих релизах.
Судя по тому, что я слышал, TPC серьезно отнеслась к реакции на S/V и учитывает ее в будущих релизах.
В августе прошлого года главный операционный директор The Pokemon Company Такато Уцуномия заявил, что компания ведет внутренние дискуссии о том, как лучше всего сбалансировать регулярный выпуск новых Pokemon, обеспечив при этом более высокий уровень качества.
Стоило стимовским плагиатчикам дать нинке пинка, так сразу зашевелились.
Пускай на ПК выпускают новые части покемона и старые, которые уже вышли. Объема продаж и онлайна будет высокий на ПК.