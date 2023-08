Трейлер дополнения The Hidden Treasure of Area Zero для Pokemon Scarlet and Violet ©

Грядущее расширение для Pokemon Scarlet and Violet, состоящее из двух частей, - The Hidden Treasure of Area Zero - похоже, будет весьма значительным, и компания Pokemon Company сообщила новые подробности о том, что оно принесет с собой, показав новый трейлер.

The Hidden Treasure of Area Zero добавит в покедекс базовой игры более 230 покемонов, многие из которых, как уже было подтверждено, являются стартовыми покемонами прошлых поколений. В трейлере, который вы можете посмотреть ниже, показаны Тотодил, Чикорита, Чимчар, Сквиртл, Сниви и другие.

Кроме того, в игру будут добавлены четыре новых приема: "Психический шум", который наносит урон и не позволяет противнику лечиться; "Верхняя рука", которая наносит удар перед приоритетным движением противника; "Громовой удар", который наносит удар перед атакой цели; и "Тахионный резак", который гарантированно бьет два раза подряд.

В то же время стали известны типы соответствия для двух новых парадоксальных покемонов расширения: подтверждено, что Raging Bolt относится к типу Electric/Dragon, а Iron Crown - к типу Steel/Psychic. Для получения более подробной информации посмотрите трейлер ниже.

Игра The Hidden Treasure of Area Zero будет выпущена в двух частях: часть 1: The Teal Mask выйдет 13 сентября, а часть 2: The Indigo Disk - зимой этого года. 1 сентября в базовую игру Pokemon Scarlet and Violet также будет добавлен рейд Mewtwo Tera.