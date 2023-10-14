Генерацию кадров DLSS 3 смогли включить на видеокартах RTX 20/30 в Portal: Prelude RTX

Похоже, что геймеры на ПК нашли способ включить генерацию кадров NVIDIA DLSS 3 на графических процессорах NVIDIA серий RTX 30 и 20 в Portal Prelude RTX, новой версии Portal, используемой для демонстрации новейших технологий NVIDIA, таких как DLSS, трассировка пути и, конечно же, трассировка лучей. Это можно сделать, скачав dll-файл NVIDIA DLSS 3 Frame Generation и заменив обычный .dll DLSS. Несколько предостережений: работает только версия этой DLL 1.01, и, похоже, она работает только в Portal: Prelude RTX, а не на других играх, совместимых с DLSS 3. Почему существует именно эта лазейка, не совсем понятно, но, похоже, она работает. Вы можете посмотреть Portal: Prelude RTX, работающий на GeForce RTX 3060, ниже.
Как видите, хотя DLSS 3 на графическом процессоре 30-й серии теоретически работает, результаты очень нестабильны из-за плохой синхронизации кадров, что делает все усилия бессмысленными. Весь смысл DLSS 3 состоит в том, чтобы сгладить производительность, потому постоянные заикания сводят на нет конечную цель. Но тем не менее, технически это работает.
Всё заработает, если этого захотеть )))
Очередное доказательство того, что данные технологии МОГЛИ-бы работать хоть на старых картах(на которых она-б была востребована), но нееее , маркетинговая жилка дает о себе знать и народ заставляют бежать ПОКУПАТЬ , новые карточки, при этом (например-тот-же 1080ТИ, кто-то скажет СТАРЬЁ, а я скажу что он ДО сих пор достойная карточка (как и по шине так и по памяти, по тестам ПРЕВОСХОДИТ RTX 3060 на 20 % !!! ), при этом способна показать себя в 2К и даже 4К , хоть и давно снята с производства но ценник конский как та-же 4000 карта, если её еще найдешь, хотя на том-же Амазоне 300 бачей стоит ROG-STRIX-GTX1080TI-O11G-GAMING, видимо майнинговая -_- ...) и из-за того что официально отсутствуют библиотеки, делают подобные карты "старыми" ... а так ей еще жить и жить...
Я все эти компании не защищаю, ну надо как то новинки выпускать, и что бы их покупали надо чем-то заинтересовать, вот все это и делают а то сидели бы все на 1000 серии видеокартах, и графика в играх бы не улучшилась. Хотя когда смотришь на новинки, такое впечатление что графика, не становится лучше. Фср 3 хоть на 1000 работает ну без генерации.
Как то смотрел на ютубе ролик и рассказывали что 1080ти и 1060 6 гиговая в свое время эти карты получились очень мощные в своих классах конечно же и Нвидия со своей стороны очень пожалела что сделала такое, теперь они никогда не будут делать такие удачные карты. Вон 4060 тому подтверждение.