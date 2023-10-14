Генерацию кадров DLSS 3 смогли включить на видеокартах RTX 20/30 в Portal: Prelude RTX ©

Похоже, что геймеры на ПК нашли способ включить генерацию кадров NVIDIA DLSS 3 на графических процессорах NVIDIA серий RTX 30 и 20 в Portal Prelude RTX, новой версии Portal, используемой для демонстрации новейших технологий NVIDIA, таких как DLSS, трассировка пути и, конечно же, трассировка лучей. Это можно сделать, скачав dll-файл NVIDIA DLSS 3 Frame Generation и заменив обычный .dll DLSS. Несколько предостережений: работает только версия этой DLL 1.01, и, похоже, она работает только в Portal: Prelude RTX, а не на других играх, совместимых с DLSS 3. Почему существует именно эта лазейка, не совсем понятно, но, похоже, она работает. Вы можете посмотреть Portal: Prelude RTX, работающий на GeForce RTX 3060, ниже.

Как видите, хотя DLSS 3 на графическом процессоре 30-й серии теоретически работает, результаты очень нестабильны из-за плохой синхронизации кадров, что делает все усилия бессмысленными. Весь смысл DLSS 3 состоит в том, чтобы сгладить производительность, потому постоянные заикания сводят на нет конечную цель. Но тем не менее, технически это работает.