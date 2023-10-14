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Portal 10.10.2007
9 1 987 оценок

Генерацию кадров DLSS 3 смогли включить на видеокартах RTX 20/30 в Portal: Prelude RTX

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monk70
Новости

Похоже, что геймеры на ПК нашли способ включить генерацию кадров NVIDIA DLSS 3 на графических процессорах NVIDIA серий RTX 30 и 20 в Portal Prelude RTX, новой версии Portal, используемой для демонстрации новейших технологий NVIDIA, таких как DLSS, трассировка пути и, конечно же, трассировка лучей. Это можно сделать, скачав dll-файл NVIDIA DLSS 3 Frame Generation и заменив обычный .dll DLSS. Несколько предостережений: работает только версия этой DLL 1.01, и, похоже, она работает только в Portal: Prelude RTX, а не на других играх, совместимых с DLSS 3. Почему существует именно эта лазейка, не совсем понятно, но, похоже, она работает. Вы можете посмотреть Portal: Prelude RTX, работающий на GeForce RTX 3060, ниже.

Как видите, хотя DLSS 3 на графическом процессоре 30-й серии теоретически работает, результаты очень нестабильны из-за плохой синхронизации кадров, что делает все усилия бессмысленными. Весь смысл DLSS 3 состоит в том, чтобы сгладить производительность, потому постоянные заикания сводят на нет конечную цель. Но тем не менее, технически это работает.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
askazanov

Всё заработает, если этого захотеть )))

0
Ang Dark

Очередное доказательство того, что данные технологии МОГЛИ-бы работать хоть на старых картах(на которых она-б была востребована), но нееее , маркетинговая жилка дает о себе знать и народ заставляют бежать ПОКУПАТЬ , новые карточки, при этом (например-тот-же 1080ТИ, кто-то скажет СТАРЬЁ, а я скажу что он ДО сих пор достойная карточка (как и по шине так и по памяти, по тестам ПРЕВОСХОДИТ RTX 3060 на 20 % !!! ), при этом способна показать себя в 2К и даже 4К , хоть и давно снята с производства но ценник конский как та-же 4000 карта, если её еще найдешь, хотя на том-же Амазоне 300 бачей стоит ROG-STRIX-GTX1080TI-O11G-GAMING, видимо майнинговая -_- ...) и из-за того что официально отсутствуют библиотеки, делают подобные карты "старыми" ... а так ей еще жить и жить...

0
Юрец Одесса

Я все эти компании не защищаю, ну надо как то новинки выпускать, и что бы их покупали надо чем-то заинтересовать, вот все это и делают а то сидели бы все на 1000 серии видеокартах, и графика в играх бы не улучшилась. Хотя когда смотришь на новинки, такое впечатление что графика, не становится лучше. Фср 3 хоть на 1000 работает ну без генерации.

-4
Уильям Аркетт

Как то смотрел на ютубе ролик и рассказывали что 1080ти и 1060 6 гиговая в свое время эти карты получились очень мощные в своих классах конечно же и Нвидия со своей стороны очень пожалела что сделала такое, теперь они никогда не будут делать такие удачные карты. Вон 4060 тому подтверждение.

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