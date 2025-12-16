Pragmata уже в сердцах игроков: более миллиона вишлистов в Steam

Capcom сообщила, что её грядущий экшен-шутер Pragmata превысил отметку в миллион добавлений в списки желаемого на Steam по всему миру. Игроки с нетерпением ждут возможность погрузиться в атмосферу недалёкого будущего, где открытие руды Лунам открыло новые возможности в репликации материалов с помощью лунной нити.
Сюжет игры начинается с таинственного отключения связи с лунной исследовательской станцией. Главный герой, Хью Уильямс, специалист по расследованиям, оказывается один после землетрясения, которое разлучает его с командой. Спасением становится андроид Диана — продвинутая конструкция на основе лунной нити, внешне напоминающая молодую девушку. Вместе с ней Хью предстоит выжить и сбежать с опасной лунной базы.
Pragmata выйдет 24 апреля 2026 года на Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК через Steam. Уже сейчас доступна бесплатная демоверсия, позволяющая заглянуть в мир будущего и испытать первые приключения Хью и Дианы. Игроки по всему миру активно добавляют игру в списки желаемого, демонстрируя высокий интерес к проекту Capcom.
