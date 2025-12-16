ЧАТ ИГРЫ
Pragmata 24.04.2026
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Научная фантастика
8 231 оценка

Pragmata уже в сердцах игроков: более миллиона вишлистов в Steam

butcher69 butcher69

Capcom сообщила, что её грядущий экшен-шутер Pragmata превысил отметку в миллион добавлений в списки желаемого на Steam по всему миру. Игроки с нетерпением ждут возможность погрузиться в атмосферу недалёкого будущего, где открытие руды Лунам открыло новые возможности в репликации материалов с помощью лунной нити.

Сюжет игры начинается с таинственного отключения связи с лунной исследовательской станцией. Главный герой, Хью Уильямс, специалист по расследованиям, оказывается один после землетрясения, которое разлучает его с командой. Спасением становится андроид Диана — продвинутая конструкция на основе лунной нити, внешне напоминающая молодую девушку. Вместе с ней Хью предстоит выжить и сбежать с опасной лунной базы.

Pragmata выйдет 24 апреля 2026 года на Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК через Steam. Уже сейчас доступна бесплатная демоверсия, позволяющая заглянуть в мир будущего и испытать первые приключения Хью и Дианы. Игроки по всему миру активно добавляют игру в списки желаемого, демонстрируя высокий интерес к проекту Capcom.

25
48
Комментарии:  48
FilthyZachary

Мне кажется или эта игра сделана для каких-то латентных пedофилов? Играешь за какую-то полуголую маленькую девочку... Это как вообще понимать?

27
Rograx

Ну если ты на подобное смотришь под таким углом, проблема не в игре явно.

20
нитгитлистер

тоесть китайский дутый пуховик для тебя не одежда? ты только голые ножки видишь? друг ты же понимашеь что фраза про латентных педовилов от тебя сомнительно звучит?

10
North235

Вам кажется. Есть много игр где главный герой ребенок. Little Nightmares, например, там тоже девочка в плаще только, вроде бы.

2
Пользователь ВКонтакте

игра калище для сдвгшников зумеров, поиграл в демку просто пздц // Great Muta

20
ratte88

Шизло, пользоваться сленгом и англицизмами и есть признак зумера.

10
Rograx

Перестань для начала пользоваться помоями в роде вк потом уже отзывы пиши.

9
Пользователь ВКонтакте

Иди уроки делай аут // Vengel Bryde

5
Neikxi

Ее можно брать за ноги и епашить врагов?

4
Neikxi

Или делать двуручное оружие разрывая пополам?

3
Рикочико Neikxi

Было бы прикольно и как раз в духе японского геймдева.

5
собака-е6ака

А я покакал

4
DezkQ
2
ratte88

Приятно, что капкому, в отличии каджомбы, хватает мозгов релизить игру сразу на ПК

2
FanBoy46

Просто у каком денег чуть больше

нитгитлистер

ну а как по другому, это ж типичный такой продаваемый дуэт. он большой и сильный, она маленькая и находчивая.

2
DezkQ
3
нитгитлистер DezkQ
+ ещё 2 картинки

ну и так далее

3
DezkQ нитгитлистер

Тут не киборго\ропаты

3
barfly89

Это не гарантия что столько же человек купит игру. Они бы ещё количеством просмотров на ютубе похвастались бы.

2
GoliafJx

Новость перечитай.

Hall_1920

Шикарная демка была пацаны и пацанесы. Прошёл на все 8 концовок за 4 часа! Кайф лютый)

2
Egik81

Обещать не значит, женится.))))

2
CT3H

КТО женится?

1
