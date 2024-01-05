IO Interactive направила все свои силы на создание Project 007 и фэнтезийной ролевой игры

Завершив трилогию World of Assassination игрой Hitman 3, IO Interactive отправляет культового Агента 47 на неопределенный перерыв. Генеральный директор компании Хакан Абрак и креативный директор Кристиан Элвердам рассказали об этом немного подробнее.

В недавнем интервью датская студия подтвердила свое решение, заявив о желании заняться другими творческими направлениями, признавая при этом неизгладимое наследие франшизы. Они не хотят оставлять Агента 47 в покое навсегда, но хотят сосредоточиться на других проектах, которые у них в планах.

В истории Hitman еще будут написаны новые главы, это точно, а пока мы с удовольствием исследуем новые миры и геймплейные возможности.

Решение оставить Hitman в покое - значительное изменение для IO Interactive, для которой Hitman был синонимом на протяжении более двух десятилетий. Серия утвердила студию в качестве ведущего разработчика стелс-игр с открытым миром, а Hitman 3 получила положительные отзывы критиков за обширные уровни и сложные головоломки убийств. Тем не менее, похоже, что Hitman вступает в период ожидания.

IO Interactive уже давно заявила о намерении расширить свое портфолио. В ближайших планах компании два амбициозных проекта: Project 007, переосмысление истории Джеймса Бонда, и Project Fantasy, онлайновая ролевая игра в совершенно новом жанре.

Успех трилогии World of Assassination позволил нам рисковать и наращивать свой опыт. В Project 007 и Project Fantasy мы стремимся создать захватывающие миры и увлекательные сюжеты, рассчитанные на разные типы игроков.

Разработчики оставили дверь открытой для будущих частей серии Hitman. Франшиза слишком популярна, чтобы ее бросить, но возможности создания новых миров должны быть приоритетными. Пока же IO Interactive вступает в новую главу, оставляя геймеров и критиков в ожидании их следующих смелых начинаний.