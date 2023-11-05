IO Interactive заявила о желании создать несколько игр о Джеймсе Бонде

Разработчик Hitman компания IO Interactive работает над игрой о Джеймсе Бонде, которая, по ее словам, станет новой историей происхождения титульного персонажа, но намерена ли студия продолжить эту историю сиквелами? Судя по всему, такие планы имеются.

В недавнем интервью журналу EDGE (via MP1st) генеральный директор IO Interactive Хакан Абрак заявил, что студия надеется создать "несколько игр о Бонде".

Я бы хотел, чтобы игроки, оглядываясь на несколько игр про Бонда от IO, говорили: "Ух ты, вот это было путешествие!".

Отвечая на вопрос о том, является ли концепция IO Interactive в отношении IP Джеймса Бонда такой, которая охватывает несколько лет и проектов, подобно тому, как студия работала над Hitman, Абрак сказал. "Да, безусловно. Я имею в виду, что это мечта. Таковы амбиции. И мы всегда об этом говорили".

В настоящее время, конечно, в IO Interactive идет работа над Project 007, и мало что известно о том, чего от него ожидать. Однако в том же интервью разработчик подтвердил, что тональность игры будет схожа с фильмами о Бонде с Дэниелом Крейгом, и что она создается как "настоящей шпионской фэнтези".

Ранее студия также подтвердила, что Project 007 выйдет не раньше апреля 2025 года, так что, вероятно, еще не скоро мы получим конкретную информацию об игре.