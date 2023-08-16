Космический хоррор Quantum Error - это "полноценная игра": в ней нет платформенных эксклюзивов и микротранзакций

Quantum Error, игра в жанре хоррора от первого лица от компании TeamKill Media, стала "золотой", и поклонникам не терпится получить ее в свои руки. Вопрос, однако, в том, какую версию покупать - PC, Xbox Series X|S или PS5, поскольку на одной из платформ может быть эксклюзивный контент. К счастью, в этом нет никаких сомнений, поскольку Quantum Error является "полноценной игрой" во всех версиях.
TeamKill Media подтвердила через X (Twitter), как вы можете видеть вот тут, что в игре нет никаких эксклюзивов и микротранзакций.
Дискуссия возникла из-за того, что один из пользователей ответил на другое сообщение TeamKill Media о том, что сегодня на канале PlayStation появится трейлер. Пользователь утверждал, что это "партнерство" свидетельствует о наличии эксклюзивного контента для консоли Sony.
TeamKill Media ответила: "Нет никаких эксклюзивных предметов или контента для какой-либо платформы, никаких микротранзакций, ничего. Quantum Error - это полноценная игра, без всякой чепухи".
Еще одна уверенность заключается в том, что Quantum Error не выйдет на PS4, поскольку не достигла нужного уровня качества.
Какое-то противоречие в определении )