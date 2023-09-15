Новый трейлер Quantum Error демонстрирует погружение "следующего поколения" на PS5

Quantum Error возвращается с новым трейлером, который должен продемонстрировать так называемое «погружение следующего поколения» на PS5, то есть набор элементов, добавленных в игру, которые, по-видимому, используют возможности консоли Sony.
«Космический» Survival Horror имеет долгую и довольно загадочную историю, учитывая, что она была анонсирована как одна из первых игр для PS5, но затем оставалась в разработке гораздо дольше, чем ожидалось, стала мультиплатформенной, а затем снова стала своего рода эксклюзив, учитывая, что разработчики объявили игру на Xbox Series S «неприемлемой».
По сути, все эти функции разработаны на основе известных функций DualSense, которые, по-видимому, широко используются разработчиками TeamKill Media.
Среди этих разнообразных функций есть привычные тактильные вибрации, адаптивные триггеры и даже довольно заумные вещи вроде необходимости дуть в микрофон контроллера, чтобы реанимировать некоторых персонажей «рот в рот», немного напоминающие дух первых игр Nintendo DS.
Очевидно, есть еще и 3D-звук, чтобы завершить представление о характеристиках «погружения следующего поколения», хотя на данный момент мы можем говорить о «текущем поколении».
Quantum Error — это хоррор от первого лица, который должен сосредоточиться на теме космического ужаса, довольно интересным образом сочетая научную фантастику и паранормальные явления. Дата выпуска назначена на 3 ноября 2023 года, сейчас на PS5, ждем новостей о ПК и Xbox Series.
Ой, да что вы говорите!
купил приставку - уже считай ̶в̶л̶я̶п̶а̶л̶с̶я̶ ̶в̶ ̶г̶о̶в̶ погрузился.
Это база!