Quantum Error еще не вышла, а уже окупила затраты на разработку

3 ноября 2023 г. (31 октября по предварительному заказу) вы сможете ознакомиться с Quantum Error, хоррором от первого лица компании TeamKill Media, в версии для PS5. Версии для ПК и Xbox Series X|S придется подождать, но для команды, похоже, это не будет большой проблемой, поскольку работа уже окупила все затраты на разработку только за счет цифровых предзаказов.
Это сообщил официальный аккаунт Quantum Error в социальных сетях:
Мы хотим выразить всем, кто оформил предварительный заказ на Quantum Error, огромную благодарность и обнять всех! По состоянию на вчерашний вечер мы окупили бюджет, вложенный в игру во время ее разработки, и все это только благодаря цифровым предзаказам! Вы все самые лучшие, и мы с нетерпением ждем, когда вы сможете поиграть в Quantum Error!.
Напомним также, что Quantum Error будет выпущена как в физическом, так и в цифровом формате, так что дополнительный доход от запуска игры TeamKill Media получит.
Очевидно, что уверенность в том, что за несколько недель и месяцев после выхода игры удастся окупить затраты на разработку и, возможно, получить прибыль, заставляет думать, что продолжение Quantum Error гарантировано. Также на официальном аккаунте X говорится, что "чем больше мы заработаем на Quantum Error, тем больше средств мы сможем вложить в следующую игру и продвинуть ее вперед".