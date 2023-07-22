Quantum Error "на волосок от готовности", версия Xbox Series X задерживается из-за более медленного SSD ©

Quantum Error зарекомендовала себя как одна из первых крупных инди-игр, объявленных для PS5 в свое время, и игра попала в заголовки газет, перейдя на Unreal Engine 5 и, в конечном итоге, анонсировав версию для Xbox Series X/S. Что ж, похоже, TeamKill Media сожалеет о последнем шаге.

Фанат в Твиттере недавно попросил сообщить последние новости Quantum Error, и официальный аккаунт игры ответил, что игра «почти готова» и «на волосок от того, чтобы отправиться на золото». Это вызвало еще один вопрос о версии XSX, поскольку мы не видели ее в действии, кроме небольшого тизера. TeamKill дала неожиданный ответ на это, заявив, что оптимизация займет «немного времени», поскольку игра была разработана для твердотельного накопителя PS5, а твердотельный накопитель Xbox Series «немного медленнее».

«У нас будет пара геймплейных видеороликов, чтобы показать их, как только мы сможем объявить обо всем. Мы начали заниматься оптимизацией игры для Xbox, но, к сожалению, это определенно займет некоторое время. QE была создана для игры с чрезвычайно быстрым SSD PS5, SSD Xbox немного медленнее, поэтому нам придется немного изменить кое-что, чтобы компенсировать эту разницу в скорости».

Ребята из TeamKill не лгут: твердотельный накопитель PS5 предлагает чистую скорость чтения 5,5 ГБ/с, а Xbox Series X/S — всего 2,4 ГБ/с. Было не так много игр, которые действительно полностью использовали более быстрый SSD PS5, но если Quantum Error действительно построена вокруг него, перенос на Xbox может стать проблемой. Другой фанат спросил, будет ли TeamKill использовать технологию Microsoft DirectStorage для оптимизации загрузки, и они ответили, что «собираются попробовать все, что в наших силах».

Quantum Error выйдет на PS5 и Xbox Series X/S. Дата выхода еще не объявлена, но разработчики намекнули, что игра (по крайней мере, версия для PS5) появится в этом году.