В Steam появилась страница ролевого шутера от третьего лица Quantum Knights ©

Издательство LINE Games и компания-разработчик Space Dive Games раскрыли подробности о готовящейся к выходу ролевого шутера от третьего лица Quantum Knights. Игра должна выйти на ПК в этом году, и уже сейчас у нее появилась страница в Steam.

Действие Quantum Knights разворачивается в средневековом фэнтезийном мире, где одновременно развивались магия и технологии, что привело к появлению мира, в котором сочетается использование оружия и магии. Игроки берут на себя роль волантов - воинов, владеющих магическим огнестрельным оружием, и могут выбирать различные стили, включая наступательный, оборонительный и вспомогательный.

В игре Quantum Knights представлен открытый мир, наполненный разнообразным содержанием, включая скрытые подземелья и другие виды деятельности, такие как поисковые операции и запросы охотников. Участие в этих мероприятиях позволит игрокам развивать своих персонажей различными способами, в том числе и не боевыми, такими как собирательство, добыча полезных ископаемых и охота.

В игре будет представлен контент как для PvE, так и для PvP, в том числе командный режим deathmatch. Любители PvE смогут принять участие как в одиночной, так и в кооперативной игре.

Дата выхода Quantum Knights пока не определена, кроме расплывчатого 2023 года.