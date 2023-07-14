В Steam появилась страница ролевого шутера от третьего лица Quantum Knights

Издательство LINE Games и компания-разработчик Space Dive Games раскрыли подробности о готовящейся к выходу ролевого шутера от третьего лица Quantum Knights. Игра должна выйти на ПК в этом году, и уже сейчас у нее появилась страница в Steam.
Действие Quantum Knights разворачивается в средневековом фэнтезийном мире, где одновременно развивались магия и технологии, что привело к появлению мира, в котором сочетается использование оружия и магии. Игроки берут на себя роль волантов - воинов, владеющих магическим огнестрельным оружием, и могут выбирать различные стили, включая наступательный, оборонительный и вспомогательный.
В игре Quantum Knights представлен открытый мир, наполненный разнообразным содержанием, включая скрытые подземелья и другие виды деятельности, такие как поисковые операции и запросы охотников. Участие в этих мероприятиях позволит игрокам развивать своих персонажей различными способами, в том числе и не боевыми, такими как собирательство, добыча полезных ископаемых и охота.
В игре будет представлен контент как для PvE, так и для PvP, в том числе командный режим deathmatch. Любители PvE смогут принять участие как в одиночной, так и в кооперативной игре.
Дата выхода Quantum Knights пока не определена, кроме расплывчатого 2023 года.
Очередная корейская чепуха. Насколько у них хорошие сериалы, и настолько же плохие игры.
Зато название то какое! Квантовое! Лучше был бы только Квантовый Гарри Поттер.