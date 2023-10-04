В Steam вышла новая космическая RPG, в которой игрок может стать боссом собственной военной компании

2 октября в ранний доступ вышел Quasimorph — хардкорный пошаговый roguelike в научно-фантастическом сеттинге, вдохновленном фильмами «Чужие» и «Сквозь Горизонт». В роли командира отряда ЧВК вам предстоит выполнять контракты мегакорпораций в мире победившего анархо-капитализма.

Солнечная система на краю Апокалипсиса? Извлечем из этого прибыль! У нас под рукой бойцы-клоны, для которых убийства, похищения и шантаж — как за хлебом сходить. Не выдали сухпайки на миссию? Ничего страшного, каннибализм не порок. А клонирование в этой вселенной — настолько доступная технология, что эвакуировать оперативника с объекта выходит дороже, чем вырастить нового. Пусть зарабатывает себе на обратный билет, собирая по станции ценный хабар!

Геймплей выглядит следующим образом: выбираем планету или спутник в Солнечной системе, летим туда, берем мирную или боевую миссию, выбираем оперативника, его экипировку, класс и вылетаем на случайно сгенерированный уровень. Тюрьмы, заводы и другие очевидные для мрачного сай-фай будущего биомы населены людьми и квазиморфами — демонами из местного варпа (очень грубо говоря).

С врагов падает ровно то, чем они пользовались. Никаких тебе алебард из крыс а-ля Diablo. У противников такая же зональная система повреждений, как у персонажа игрока. Неприятели могут истечь кровью, умереть от инфекции или остаться без патронов. Правила едины для обеих сторон, и эта честность подкупает. Цена ошибки крайне высока: один выстрел может оборвать вашу жизнь. Пусть не сразу, но с пробитым лёгким или сепсисом далеко не уйти.

При смерти оперативника на задании вы теряете всё, что на нём было, весь прогресс, без возможности вернуться за трупом. Чем больше смертей, тем сложнее будет последующим клонам, да и вам, как игроку. Первый боец вылетает на задание в бронежилете, с вместительным рюкзаком и двумя видами оружия. Пятый — в майке (без штанов) и с ножом.

Метапрогрессия в игре есть: нужно выносить с уровня специальные чипы, содержащие сознание бойцов или рецепт ранее недоступных для производства на корабле предметов. Да, можно и нужно производить патроны-макароны прямо на судне, ассортимент которых в дебюте скуден. Невелик поначалу и выбор оперативников. Каждый, к слову, с уникальной чертой (например, иммунитет к инфекциям) и отличными друг от друга характеристиками (здоровье, расход калорий и прочее). В ходе прохождения геймерам предстоит исследовать планетарные базы, секретные лаборатории и обломки космических кораблей.

Купить Quasimorph в Steam можно за 629 руб с учетом скидки 10% (действует до 9 октября).