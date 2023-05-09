Представлен план развития гоночной игры - RaceRoom ©

Разработчики KW Studios рады представить стратегию выпуска контента на 2023 год, чтобы вы точно знали, чего ожидать от Raceroom в течение года. Отныне вы можете ожидать регулярных выпусков нового контента каждые три месяца, примерно в конце каждого квартала, аккуратно перемежающихся специальными выпусками отдельных автомобилей, треков или обновлений окрасок машин. Это означает, что вы будете получать новый контент примерно каждые шесть недель. В ближайшие месяцы также будет выпускаться регулярные обновления для общего развития игры и улучшения физики.