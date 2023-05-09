RaceRoom Racing Experience 12.02.2013
8.3 56 оценок

Представлен план развития гоночной игры - RaceRoom

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Pavel Rally
Новости

Разработчики KW Studios рады представить стратегию выпуска контента на 2023 год, чтобы вы точно знали, чего ожидать от Raceroom в течение года. Отныне вы можете ожидать регулярных выпусков нового контента каждые три месяца, примерно в конце каждого квартала, аккуратно перемежающихся специальными выпусками отдельных автомобилей, треков или обновлений окрасок машин. Это означает, что вы будете получать новый контент примерно каждые шесть недель. В ближайшие месяцы также будет выпускаться регулярные обновления для общего развития игры и улучшения физики.

  • Уже вышли: Drivers Pack и On The Edge
  • Новый контент:
  • Второй квартал - BMW M4 GT3
  • Июль - 3 новых Porsche:
  • Porsche 911 GT3-R (992)
  • Porsche 944 Turbo Cup
  • Porsche 911 GT3 Cup (992)
  • Октябрь - трасса De Pau Ville и набор автомобилей Touring Car
  • Декабрь - новогодний сюрприз
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