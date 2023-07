Энтузиасты из Digital Foundry обратили свое внимание на ПК-версию Ratchet and Clank: Rift Apart ©

Технические энтузиасты из Digital Foundry обратили свое внимание на ПК-версию Ratchet and Clank: Rift Apart и сравнили с консольной. К сожалению, это беглый взгляд, так как - в будущем будет выпущен более детальный разбор. По мнению команды, в очередной раз ПК-порт вышел в свет не до конца отшлифованным. Будь то Ratchet and Clank, Sackboy: A Big Adventure или The Last of Us Part 1, Sony продолжает поставлять игры с очевидными проблемами при запуске.

Три члена команды Digital Foundry протестировали в игру на трех совершенно разных аппаратных средствах. Алекс играл на ПК с максимальными характеристиками, оснащенном Core i9 12900K в паре с RTX 4090 и 32 ГБ быстрой DDR5, а Рич Лидбеттер наслаждался игрой на ПК с минимальными характеристиками: Ryzen 3 3100 работает в паре с 8 ГБ DDR4, а RX 570 4GB - это, по сути, RX 470 4GB с разгоном около 100 МГц. Тем временем Джон Линнеман сидел за PlayStation 5 в режиме производительности.

Одним из главных выводов является то, что, несмотря на некоторые проблемы с заиканием (которые могут быть связаны с драйвером Radeon, но больше похожи на узкое место в процессоре), система с минимальными характеристиками работает достаточно хорошо. Несмотря на работу в разрешении 720p на "очень низких" настройках, игра по-прежнему остается узнаваемой Ratchet and Clank: Rift Apart, только со значительным снижением детализации и текстурами очень-очень низкого разрешения. Производительность варьируется от 30 до 60 кадров/с, но, опять же, похоже, что работа RX 570 в режиме 720p приводит к узким местам в процессоре.

Nixxes использует GPU-ускоренный DirectStorage 1.2 в качестве API для решения задачи копирования возможностей PlayStation 5, но в связи с появившимися комментариями о том, что он используется только на высоких графических настройках, возникла некоторая путаница. После беседы с представителями Nixxes выяснилось, что CPU- и GPU-декомпрессия используется для разных классов ассетов.

Так, большие ассеты, например, текстуры, имеют формат GDeflate, и все они без исключения распаковываются с помощью GPU. Более мелкие ассеты, такие как некоторые модели и очень маленькие текстуры (в конце mip-цепочки), сжимаются в LZ4 и распаковываются на CPU. В итоге получилась масштабируемая система, которая работает на разных компьютерах и даже может работать на жестком диске - правда, с заметными паузами при переходе через портал.