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Ratten Reich 2-й квартал 2024 г.
Стратегия, Инди, RTS
6.2 43 оценки

RTS о войне антропоморфных крыс и ящериц Ratten Reich получила кинематографический трейлер с окном релиза

monk70
Новости

Разработчик METALLADLERSTUDIO выпустил кинематографический трейлер Ratten Reich, стратегической игры в реальном времени о мировой войне, в которой сражаются антропоморфные крысы и ящерицы, и объявил, что ранний доступ начнется во втором квартале 2024 года.

Эта игра, сочетающая в себе лучшее из жанра стратегий в реальном времени, позволяет игрокам взять на себя командование небольшим отрядом или целой дивизией в решающей войне. Геймплей включает в себя обеспечение укрытий на местности и баррикадах, модернизацию оборудования для выполнения конкретных боевых задач и управление ресурсами.

Главной особенностью Ratten Reich является то, что персонажи — антропоморфные животные, создающие уникальный мир и атмосферу. Каждая фракция вдохновлена ​​реальными странами, а снаряжение и оружие отражают стиль каждой страны.

6
4
Ratten Reich
2-й квартал 2024 г.
Комментарии: 4
Ваш комментарий
MunchkiN 616

крысы против ящеров?

2
jax baron

Там ещё тараканы должны быть

2
Alex40001

я долго смеялся крыса лариса с 3 размером груди.

1
Rensky27

теперь крысиный зажим будет?

0