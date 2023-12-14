RTS о войне антропоморфных крыс и ящериц Ratten Reich получила кинематографический трейлер с окном релиза

Разработчик METALLADLERSTUDIO выпустил кинематографический трейлер Ratten Reich, стратегической игры в реальном времени о мировой войне, в которой сражаются антропоморфные крысы и ящерицы, и объявил, что ранний доступ начнется во втором квартале 2024 года.

Эта игра, сочетающая в себе лучшее из жанра стратегий в реальном времени, позволяет игрокам взять на себя командование небольшим отрядом или целой дивизией в решающей войне. Геймплей включает в себя обеспечение укрытий на местности и баррикадах, модернизацию оборудования для выполнения конкретных боевых задач и управление ресурсами.

Главной особенностью Ratten Reich является то, что персонажи — антропоморфные животные, создающие уникальный мир и атмосферу. Каждая фракция вдохновлена ​​реальными странами, а снаряжение и оружие отражают стиль каждой страны.