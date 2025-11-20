ЧАТ ИГРЫ
Reanimal 13.02.2026
Ужасы, Инди
Reanimal получила новый трейлер, подтверждающий дату релиза 13 февраля

monk70 monk70

Tarsier, студия, стоящая за всеми любимыми Little Nightmares и Little Nightmares 2, представила новый трейлер своего нового хоррор-приключения Reanimal, который подтвердил дату выхода — 13 февраля. Демоверсия доступна уже сегодня на Xbox Series X/S и PS5.

Анонсированная в августе прошлого года игра Reanimal (которая также выйдет на ПК и Switch 2) рассказывает историю осиротевших брата и сестры, оказавшихся в адской версии острова, который когда-то был их домом. Дуэту предстоит отправиться в путешествие по жестокому миру, чтобы найти своих друзей. Tarsier обещает приключение «более мрачное и суровое» по сравнению с предыдущими играми.

WerGC

выглядит хорошо и отлично что не сбоку

3
K0t Felix

Хорошо, буду ждать. И жду больше, нежели Шытыа 6

NegativePolygon

Это я жду круто вообще)