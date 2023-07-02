По словам инсайдера, анонс ремастера Red Dead Redemption "неминуем" ©

По мере того, как множатся все новые и новые догадки о ремастере Red Dead Redemption, известный инсайдер уверяет, что официальный анонс будет сделан в ближайшее время.

Экс-редактор IGN Колин Мориарти в одном из эпизодов своего подкаста Sacred Symbols сообщил, что у него есть доказательства того, что ремастер/ремейк существует и может быть анонсирован уже в середине августа.

Я могу сказать, что получил подтверждение того, что она существует. Полагаю, вам такое подтверждение не нужно, но ко мне за кулисами пришел человек и рассказал кое-что, что определенно доказывает, что игра будет. Не исключено, что анонс состоится уже в августе. В этом нет ничего удивительного, можно сказать, что рейтинговая комиссия Южной Кореи не выставляет оценки неожиданно. Они присваивают рейтинг по тому, что им представлено.— говорит Мориарти.

Мориарти также подчеркнул, что, насколько он понимает, игра никогда не отменялась, а наоборот, ей просто дали больше времени. По другим сведениям, Rockstar знала о высоком спросе на обновленную версию Red Dead Redemption, поэтому вполне вероятно, что анонс может состояться. Учитывая то, как проходили анонсы LA Noire и GTA Trilogy, вполне вероятно, что Rockstar анонсирует игру и выпустит ее в течение месяца или двух после анонса.

Red Dead Redemption вышла 18 мая 2010 года на PlayStation 3 и Xbox 360 и считается одной из лучших игр всех времен.