Стало известно точное время выхода Red Dead Redemption на PS4 и Nintendo Switch ©

Red Dead Redemption появится в цифровых магазинах PS4 и Nintendo Switch завтра, в четверг, 17 августа 2023 года. Но когда мы сможем начать в нее играть? Согласно тому, что указано в PlayStation Store и на карте с различными временными фазами, которыми поделился пользователь @videotechx в Twitter / X, время разблокировки версий Red Dead Redemption для PS4 и Nintendo Switch установлено на 12:00 по московскому времени.

Таким образом, начиная с этого времени можно будет начать играть или, в случае более скептически настроенных, прочитать первые впечатления пользователей и посмотреть видеоролики, в которых порты сравниваются с оригинальными версиями для PS3 и Xbox 360.

Как упоминалось ранее, цифровые версии Red Dead Redemption для PS4 и Nintendo Switch будут доступны завтра, а для физических изданий придется ждать почти два месяца. Как подтвердили в Rockstar Games, запуск розничных копий назначен на 13 октября 2023 года.