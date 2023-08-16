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Red Dead Redemption 18.05.2010
9 1 788 оценок

Стало известно точное время выхода Red Dead Redemption на PS4 и Nintendo Switch

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monk70
Новости

Red Dead Redemption появится в цифровых магазинах PS4 и Nintendo Switch завтра, в четверг, 17 августа 2023 года. Но когда мы сможем начать в нее играть? Согласно тому, что указано в PlayStation Store и на карте с различными временными фазами, которыми поделился пользователь @videotechx в Twitter / X, время разблокировки версий Red Dead Redemption для PS4 и Nintendo Switch установлено на 12:00 по московскому времени.

Таким образом, начиная с этого времени можно будет начать играть или, в случае более скептически настроенных, прочитать первые впечатления пользователей и посмотреть видеоролики, в которых порты сравниваются с оригинальными версиями для PS3 и Xbox 360.

Как упоминалось ранее, цифровые версии Red Dead Redemption для PS4 и Nintendo Switch будут доступны завтра, а для физических изданий придется ждать почти два месяца. Как подтвердили в Rockstar Games, запуск розничных копий назначен на 13 октября 2023 года.

-6
13
Комментарии: 13
Ваш комментарий
0ncnjqybr

Кому не похрен?

2
alex_jay

Тем у кого есть switch, или эмуль.

0
0ncnjqybr alex_jay

А много ли их?

0
Нейтан Дрейк 0ncnjqybr

У меня есть эмуль.

0
alex_jay 0ncnjqybr

На рутрекере вот тонна раздач switch игр, и качают их как обладатели прошитого свича, так и те кто пользуются эмуляторами... и это только ру-сегмент.

0
alex_jay 0ncnjqybr

А вот продажи консолей за 2022

6,14 миллиона годовых продаж (FY22) пришлись на базовую модель, 9,22 миллиона на Nintendo Switch Lite, а 2,62 миллиона на Nintendo Switch OLED.

0
RTYWD

А в стиме когда появится?

0
Protocol10

Десятки мельонов фанатов замерли в напряжении от ожидания.Игра года 2023 выходит, да еще и от рокстар.

0
alex_jay

Может и раньше сольют, как с Zelda TotK.

0
GraF68ru

ух ты, даже Московское время указали, а то обычно у всех там неизведанный клочок земли.

0
warp 37

Такой важный и ожидаемый релиз. Посекундноц таблицы нет?

-1
Дядя Бoгдан

Жду в эмуляторе свитча на своем деке))

-2
kolinmah

А я на мобилку поставлю через эмуль)

0