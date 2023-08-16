Стало известно точное время выхода Red Dead Redemption на PS4 и Nintendo Switch

Red Dead Redemption появится в цифровых магазинах PS4 и Nintendo Switch завтра, в четверг, 17 августа 2023 года. Но когда мы сможем начать в нее играть? Согласно тому, что указано в PlayStation Store и на карте с различными временными фазами, которыми поделился пользователь @videotechx в Twitter / X, время разблокировки версий Red Dead Redemption для PS4 и Nintendo Switch установлено на 12:00 по московскому времени.
Таким образом, начиная с этого времени можно будет начать играть или, в случае более скептически настроенных, прочитать первые впечатления пользователей и посмотреть видеоролики, в которых порты сравниваются с оригинальными версиями для PS3 и Xbox 360.
Как упоминалось ранее, цифровые версии Red Dead Redemption для PS4 и Nintendo Switch будут доступны завтра, а для физических изданий придется ждать почти два месяца. Как подтвердили в Rockstar Games, запуск розничных копий назначен на 13 октября 2023 года.
Кому не похрен?
Тем у кого есть switch, или эмуль.
А много ли их?
У меня есть эмуль.
На рутрекере вот тонна раздач switch игр, и качают их как обладатели прошитого свича, так и те кто пользуются эмуляторами... и это только ру-сегмент.
А вот продажи консолей за 2022
6,14 миллиона годовых продаж (FY22) пришлись на базовую модель, 9,22 миллиона на Nintendo Switch Lite, а 2,62 миллиона на Nintendo Switch OLED.
А в стиме когда появится?
Десятки мельонов фанатов замерли в напряжении от ожидания.Игра года 2023 выходит, да еще и от рокстар.
Может и раньше сольют, как с Zelda TotK.
ух ты, даже Московское время указали, а то обычно у всех там неизведанный клочок земли.
Такой важный и ожидаемый релиз. Посекундноц таблицы нет?
Жду в эмуляторе свитча на своем деке))
А я на мобилку поставлю через эмуль)