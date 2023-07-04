В Red Dead Redemption теперь можно играть на ПК с помощью мыши и клавиатуры ©

Red Dead Redemption от 2010 года так и не вышла на ПК, из-за чего геймерам приходится пользоваться услугами эмуляторов. Но благодаря усилиям одного из моддеров любители игры на клавиатуре и мыши больше не будут вынуждены играть на контроллере.

Согласно GamesRadar+, наработки моддера под ником vtsar теперь доступны для скачивания на Github. В модификации реализована возможность переноса настроек управления с контроллеров от Xbox 360 и/или PlayStation 3 на клавиатуру и мышь. Автор признает, что проект не идеален и работа с мышью может оставлять желать лучшего. Но в будущем он намерен улучшать мод путем внесения соответствующих исправлений и обновлений.

С подробным описанием установки и необходимых инструментов можно ознакомиться в описании проекта. Там же, внизу страницы, находится краткое руководство для игроков, которые не любят, когда по экрану летает курсор. При этом стоит помнить, что для запуска Red Dead Redemption на самых высоких графических настройках и разрешении вам потребуется довольно мощное "железо".

В последние недели Red Dead Redemption переживает настоящий бум популярности, в основном благодаря слухам о якобы готовящемся ремастере. Изначально сомнительные сообщения получили подтверждение от надежного человека. Колин Мориарти, бывший редактор IGN, признался, что видел "доказательства" существования игры.