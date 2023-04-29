Для Red Dead Redemption 2 вышел текстур-пак на 7 Гб, улучшающий текстуры местности ©

Моддер nigeez выпустил Terrain Textures Overhaul для Red Dead Redemption 2, в котором переработаны текстуры местности. В отличие от других текстур-паков, этот содержит пользовательские ассеты (а не те, которые были увеличены с помощью апскейла).

Обратите внимание, что этот мод в настоящее время охватывает только основные сюжетные области. Это не полная замена текстур местности, поэтому ожидайте, что некоторые области будут иметь ванильные текстуры.