Red Dead Redemption 2 26.10.2018
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Для Red Dead Redemption 2 вышел текстур-пак на 7 Гб, улучшающий текстуры местности

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R_Mor
Новости

Моддер nigeez выпустил Terrain Textures Overhaul для Red Dead Redemption 2, в котором переработаны текстуры местности. В отличие от других текстур-паков, этот содержит пользовательские ассеты (а не те, которые были увеличены с помощью апскейла).

Обратите внимание, что этот мод в настоящее время охватывает только основные сюжетные области. Это не полная замена текстур местности, поэтому ожидайте, что некоторые области будут иметь ванильные текстуры.

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Beликий угoнщик лoдoк
Beликий угoнщик лoдoк
Комментарии: 4
Ваш комментарий
Vin StaV

Аха то есть вы убрали параллакс и добавили обычные 4к плоские текстуры .Оригинал лучше

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FlexGum

ну и смысл, если нет разницы пока вплотную смотреть не будешь

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TikitikiTardeKelemano

Бесполезная обнова, но всё равно лучше чем для фалыча 4

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tvorog8088

В снайперском прицеле ходить на землю пялиться)))

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