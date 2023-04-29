Для Red Dead Redemption 2 вышел текстур-пак на 7 Гб, улучшающий текстуры местности

Моддер nigeez выпустил Terrain Textures Overhaul для Red Dead Redemption 2, в котором переработаны текстуры местности. В отличие от других текстур-паков, этот содержит пользовательские ассеты (а не те, которые были увеличены с помощью апскейла).
Обратите внимание, что этот мод в настоящее время охватывает только основные сюжетные области. Это не полная замена текстур местности, поэтому ожидайте, что некоторые области будут иметь ванильные текстуры.
Аха то есть вы убрали параллакс и добавили обычные 4к плоские текстуры .Оригинал лучше
ну и смысл, если нет разницы пока вплотную смотреть не будешь
Бесполезная обнова, но всё равно лучше чем для фалыча 4
В снайперском прицеле ходить на землю пялиться)))