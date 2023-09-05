Инсайд: разработка продолжения Red Dead Redemption 2 началась летом, а выпустить её хотят через пять лет ©

Недавно в сети разразился слух о начале производства ожидаемого многими геймерами продолжения Red Dead Redemption 2 о знаменитой банде Ван дер Линде. Официального подтверждения от Rockstar Games до сих пор не поступало, однако о разработке игры заговорил еще один авторитетный инсайдер. Автор утечки поделился первыми подробностями разработки игры и рекомендует геймерам набраться терпения, релиз Red Dead Redemption 3 придется подождать.

Свежими данными о новой Red Dead Redemption поделился инсайдер под ником geronimo_73_. По его словам, активная разработка продолжения идет уже несколько месяцев. Фактически создание игры началось летом этого года с небольшой командой специалистов Rockstar San Diego, одним из подразделений Rockstar Games. Основная часть разработчиков студии занята GTA 6, поэтому над Red Dead Redemption работают в пассивном режиме сотрудники, которые уже работали над серией.

Продолжение Red Dead Redemption 2 находится на очень ранней стадии разработки. Можно предположить, что сейчас проект находится в фазе концепции. Если верить слухам, авторы еще не начали работу над сюжетом, поэтому о содержании новой игры предположить сложно.

Как отмечает инсайдер, Rockstar Games весьма оптимистично оценивает сроки релиза. Продолжение Red Dead Redemption хотят выпустить через пять лет. Игра будет использовать тот же движок, что и GTA 6, поэтому технических сложностей быть не должно.