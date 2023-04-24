Любитель Red Dead Redemption 2 потратил несколько недель на создание почти пятидесяти индейских персонажей для игры ©

Для тех, кто хочет еще больше контента в и без того значительной Red Dead Redemption 2, моддер потратил пару недель на создание почти пятидесяти индейских персонажей для игры. В то время как Rockstar продолжает работать над Grand Theft Auto 6, хотя никто еще не знает, когда она выйдет, сообщество продолжает упорно трудиться, помогая поддерживать текущие игры студии в хорошей форме с помощью множества пользовательских модов и настроек.

Благодаря преданным фанатам Red Dead Redemption 2 может выглядеть красивее, чем она есть, в ней будут исправлены некоторые ошибки, о которых разработчик, похоже, забыл, и будут внесены некоторые изменения в общий опыт и механику. Также возможно появление множества новых NPC и жителей, с которыми можно взаимодействовать. Персонажи помогают вдохнуть жизнь в этот кусочек американского Дикого Запада, и кто-то решил, что давно пора представить одну группу людей.

В своем сообщении на Reddit пользователь HenriettasChicken рассказал, что провел две недели "без остановки", работая над модом для Red Dead Redemption 2, который добавляет в игру около пятидесяти "уникальных" коренных американских персонажей. Мод называется "Native American Ped Pack", игроки могут загрузить этих новых персонажей вот отсюда. По словам создателя, он мог работать с тем, что дала ему игра, так что это означает, что он не мог сделать пользовательские 3D-модели. Тем не менее, изображения на странице загрузки показывают, что он проделал большую работу, чтобы внести некоторое разнообразие. HenriettasChicken сказал, что этот проект был вдохновлен его страстью к истории и "культурам разных стран".

Приятно видеть, что сообщество поддерживает Red Dead Redemption 2 новым контентом. Учитывая, что многие считают ее одной из самых захватывающих видеоигр с открытым миром всех времен, одного только ванильного опыта более чем достаточно, чтобы привлечь игроков, но моддеры не менее заинтересованы в том, чтобы дополнить это чувство привлекательности.

Это одна из причин, почему Red Dead Redemption 2 остается популярной и сегодня, спустя четыре с половиной года после выхода. Хотя это не такой уж большой срок, с тех пор в индустрии многое изменилось, но все же есть игры, которые не могут похвастаться таким долголетием и преданностью поклонников.

Red Dead Redemption 2 доступна на ПК, PS4 и Xbox One.