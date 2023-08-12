Мод DLSS 3 для Red Dead Redemption 2 может повысить производительность на 50%

Моддер PureDark поделился видео, демонстрирующим его будущий мод DLSS 3 для Red Dead Redemption 2. По словам моддера, генерация кадров DLSS 3 может повысить производительность на 50% в Red Dead Redemption 2.
Чтобы снять следующие кадры игрового процесса, PureDark использовала AMD Ryzen 7 5800 с NVIDIA GeForce RTX 4070Ti. В отличие от других игр, таких как Star Wars: Jedi Survivor, Red Dead Redemption 2 не так привязана к процессору. Даже без DLSS 3 RTX 4070Ti используется на полную катушку. Это объясняет, почему выигрыш от генерации кадров DLSS 3 составляет «всего» около 50%.
Хорошая новость заключается в том, что, поскольку мы говорим об увеличении на 50%, реальных кадров намного больше, чем созданных ИИ. В основном это означает, что визуальные артефакты (и задержка ввода) должны быть сведены к минимуму. Так что это беспроигрышный вариант для всех владельцев графических процессоров серии RTX 40.
В настоящее время нет информации о том, когда выйдет мод DLSS 3 для Red Dead Redemption 2.
Хорошие технологии, к сожалению не знаком с DLSS хотя в ближайшем будущем планирую, но вот FSR 2 очень спорная, реально нормально выглядит из моего личного опыта только в Хогвардс и TLOU в режиме Качество, а вот в Резике 4 например игра превращается в пиксельное мыло. Интересно DLSS лучше справляется чем FSR
лучше, но не сильно.
Да, на видосах не так видно, а вот в живую прям сильная разница в 1080р.
Это не изометрический коридор BG 3, по - этому она и так отлична, в плане производительности!
Здорово конечно, но покупать карту за огромные бабки ради длсс 3 нет смысла. Уж скоро будет 5000 версия, там будет ещё новая технология, не в 5000, так в 6000 и что, бегать за классными технологиями?
Нет, конечно, продолжаем сидеть на 1060 🤡
5000 серия видеокарт, весна 2025 года, а это ещё не скоро.
С такой логикой можно бесконечно ждать
Ну.. справедливости ради... Щас купить эту длсс 3 и всё -можно жить очень долго, забыв о видюхе... мало того что на 4 серии там и так кадров завались, так ещё и длсс3 увеличивает и так высокие кадры в 2 раза...
Но я конечно этого делать не буду.