Мод DLSS 3 для Red Dead Redemption 2 может повысить производительность на 50% ©

Моддер PureDark поделился видео, демонстрирующим его будущий мод DLSS 3 для Red Dead Redemption 2. По словам моддера, генерация кадров DLSS 3 может повысить производительность на 50% в Red Dead Redemption 2.

Чтобы снять следующие кадры игрового процесса, PureDark использовала AMD Ryzen 7 5800 с NVIDIA GeForce RTX 4070Ti. В отличие от других игр, таких как Star Wars: Jedi Survivor, Red Dead Redemption 2 не так привязана к процессору. Даже без DLSS 3 RTX 4070Ti используется на полную катушку. Это объясняет, почему выигрыш от генерации кадров DLSS 3 составляет «всего» около 50%.

Хорошая новость заключается в том, что, поскольку мы говорим об увеличении на 50%, реальных кадров намного больше, чем созданных ИИ. В основном это означает, что визуальные артефакты (и задержка ввода) должны быть сведены к минимуму. Так что это беспроигрышный вариант для всех владельцев графических процессоров серии RTX 40.

В настоящее время нет информации о том, когда выйдет мод DLSS 3 для Red Dead Redemption 2.