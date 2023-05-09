Redfall получила первое небольшое обновление на ПК и Xbox Series X|S ©

Через несколько дней после дебюта Redfall получила небольшое обновление, благодаря которому команда разработчиков исправила пару проблем, с которыми сталкивались геймеры на ПК и консолях Xbox Series X|S.

Вот очень короткий список изменений патча:

Исправлена ошибка, из-за которой после приостановки и возобновления игры мог возникнуть бесконечный экран загрузки во время быстрого перемещения по большим участкам карты.

Исправлен сбой сохранения, который возникал после приостановки и возобновления игры во время быстрого перемещения по большим участкам карты.

Обновлена логика синхронизации игрового сервера для улучшения связи внутренней инфраструктуры с операционными серверами.

Как видите, обновление не исправило ни одного из глюков шутера от первого лица, и это, вероятно, займет гораздо больше времени. На данный момент необходимо довольствоваться исправлениями ошибок и большей стабильностью во время совместных онлайн-матчей.

Redfall доступна на ПК и Xbox Series X|S, а также в Game Pass.