Опубликованы новые скриншоты киберпанковского платформера Replaced от белорусских разработчиков

Replaced, экшен-платформер, действие которого происходит в альтернативной версии Америки 1980-х годов, переносит нас в Феникс-Сити, антиутопическую пустошь, где правят жадность и коррупция, а преступники процветают после апокалиптического события. Портал xbox.com опубликовал превью по демоверсии вместе с новыми скриншотами.
Превью было разделено на три отдельных раздела, демонстрирующих сильные стороны Replaced в разных областях. В прологе нас знакомят с нашим главным героем, R.E.A.C.H, искусственным интеллектом, который оказывается запертым в человеческом теле во время взрыва. Прежде чем вы успеете задаться вопросом, что произошло, R.E.A.C.H и его плотская тюрьма сталкиваются с величайшим ультиматумом — бежать или умереть.
Это запускает высокооктановую сцену погони, в которой R.E.A.C.H должен перепрыгивать через препятствия и рассчитывать паузы до наносекунды, чтобы вас не схватили или не расстреляли. Это задает напряженный, беспощадный тон Replaced. Однако то, что действительно делает этот раздел захватывающим, — это его великолепные кинематографические переходы; игра плавно переходит от игровых сегментов к анимированным кат-сценам, которые ощущаются как взрывной боевик 80-х.
Самая содержательная часть демоверсии показывает, как R.E.A.C.H. прибывает в свой новый дом в Феникс-Сити, заброшенную железнодорожную станцию, которая также будет служить центром игры. Здесь можно встретить разнообразный состав персонажей со своими таинственными поступками, и именно здесь история Replaced начинает сиять. Так же, как и дом, который они делят, все, кого встречает R.E.A.C.H., похоже, имеют моральные сложности, и каждый делает то, что должен вытерпеть, чтобы выжить, — что не всегда очевидно для R.E.A.C.H.
Был ещё схожий проект -- Last Night. Анонсировали в 2017 и он где-то потерялся в пути к релизу.
А Replaced едет к релизу с 2021.
Жду с анонса.
4 квартал. Ну-ну.