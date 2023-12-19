Геймдиректор оригинальной Resident Evil не заинтересован в возвращении к франшизе

Синдзи Миками, геймдиректор оригинальной Resident Evil, по слухам, не заинтересован в возвращении к франшизе.
Миками сделал это заявление во время прямой беседы, в которой также принял участие Хидеки Камия.
Несколько интересных моментов из прямой беседы Синдзи Миками и Хидеки Камии:
- Господин Камия очень нервничал, выступая на сцене с господином Миками, и очень уважает его.
- Камия сказал, что Миками научил его всему, что он знает.
- Миками не заинтересован в том, чтобы снова работать над серией Resident Evil.
Всегда приятно слышать, с каким уважением эти два творца индустрии относятся друг к другу.
В начале этого года Миками покинул Tango Gameworks. Миками изначально основал Tango Gameworks и занимал должность генерального директора.
Этот шаг, возможно, открыл перед Миками множество дверей. Остается надеяться, что уже скоро они смогут официально объявить о своих будущих проектах.
И Миками, и Камия упомянули об интересе к Okami во время прямой беседы.
Неизвестно, объединят ли эти двое свои усилия в будущем, но у такого партнерства, безусловно, есть огромный потенциал.