Классическая Resident Evil получила HD-ремастер от фанатов ©

Помните проект Seamless HD? Помните мод, который переработал Resident Evil 2 и Resident Evil 3? Так вот, отличные новости: команда, создавшая его, выпустила версию, улучшающую первую игру RE 1996 года.

Если говорить более подробно, то Resident Evil Seamless HD Project повышает качество фонов с помощью векторных масок, восстанавливает интегрированные изображения и тексты, а также повышает качество всех 3D-моделей игры. Кроме того, улучшены внутриигровые экраны, улучшены многочисленные визуальные эффекты, улучшены все элементы меню и штабные портреты.

Что еще очень приятно, так это то, что в этом проекте улучшены все видеоролики живого действия с низким разрешением. Да, наконец-то вы сможете насладиться этими пошлыми видеороликами во всей их HD-красоте.

В отличие от модов для RE2 и RE3, Resident Evil Seamless HD Project переделывает оригинальную версию для ПК. Мод совместим только с японской сборкой Biohazard Mediakite/Ultra2000, поэтому убедитесь, что вы используете именно ее.

Итак, для установки Resident Evil Seamless HD Project вам потребуется патч Classic REbirth для RE1 и обновление Mediakite V1.01 для игры. Ссылки на их загрузку можно найти на на странице модификации вот здесь. Кроме того, команда поделилась следующим видеороликом с руководством по установке, так что обязательно посмотрите его.