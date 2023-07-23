Классическая Resident Evil получила HD-ремастер от фанатов

Помните проект Seamless HD? Помните мод, который переработал Resident Evil 2 и Resident Evil 3? Так вот, отличные новости: команда, создавшая его, выпустила версию, улучшающую первую игру RE 1996 года.
Если говорить более подробно, то Resident Evil Seamless HD Project повышает качество фонов с помощью векторных масок, восстанавливает интегрированные изображения и тексты, а также повышает качество всех 3D-моделей игры. Кроме того, улучшены внутриигровые экраны, улучшены многочисленные визуальные эффекты, улучшены все элементы меню и штабные портреты.
Что еще очень приятно, так это то, что в этом проекте улучшены все видеоролики живого действия с низким разрешением. Да, наконец-то вы сможете насладиться этими пошлыми видеороликами во всей их HD-красоте.
В отличие от модов для RE2 и RE3, Resident Evil Seamless HD Project переделывает оригинальную версию для ПК. Мод совместим только с японской сборкой Biohazard Mediakite/Ultra2000, поэтому убедитесь, что вы используете именно ее.
Итак, для установки Resident Evil Seamless HD Project вам потребуется патч Classic REbirth для RE1 и обновление Mediakite V1.01 для игры. Ссылки на их загрузку можно найти на на странице модификации вот здесь. Кроме того, команда поделилась следующим видеороликом с руководством по установке, так что обязательно посмотрите его.
На ремастер бы сделали еще. Есть конечно REupscale project, но эти ребята качественнее делают.
Ремастер ремейка первой части: Я для тебя какая то шутка?
Вот значит что я неделю назад с торрента скачал)
Сделали бы на ремейк первого резика 4К текстуры, перепрошел бы с большим удовольствием.
увидел только рекламу
И зачем ты эту новость выложил автор?Если она русский текст не поддерживает.
учи английский
Не знаю как у вас, а у нас всё поддерживает)))
Язык интерфейса: Русский (Zog,RELive Team), Multi 7
Язык озвучки: Русский (GamesVoice)
Таблетка: CODEX
Ты эговоришь тому кто 15 лет изучал активно в разных учебных заведениях.Лол.