EMPRESS начала бета-тест кряка для Resident Evil 4 Remake ©

Самая известная хакерша под ником: EMPRESS заявила, что начала бета-тест:

Бета 1 для Resident Evil 4 начинается сейчас. Свяжитесь со мной на моем qtox.

Примечания:

-если у вас возникли сбои, дайте мне ваш emp.bin, расположенный в Appdata\Roaming.

если вы испытываете сбои где-то в игре, опишите место со всеми подробностями и дайте мне свой файл сохранения, чтобы я тоже мог его протестировать. Сохранения находятся в C:\Users\Public\Documents\EMPRESS\2050650

Предполагается, что взлом будет в течение от недели до трёх. Если учесть прошлый опыт взломов потребуется не менее недели.



Раннее хакерша заявила, что закончила со своими личными делами и пришло снова время взяться и уничтожить еще одно дерьмовое Denuvo.



Resident Evil 4 Remake: настоящий гигант индустрии, возрождается. Вас ждут обновленный игровой процесс, переработанный сюжет и крайне детализированная графика. Вновь переживите кошмар, полностью изменивший жанр ужасов.