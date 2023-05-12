Resident Evil 4 10.01.2005
9.2 4 986 оценок

EMPRESS начала бета-тест кряка для Resident Evil 4 Remake

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Kervin_Play
Новости

Самая известная хакерша под ником: EMPRESS заявила, что начала бета-тест:

Бета 1 для Resident Evil 4 начинается сейчас. Свяжитесь со мной на моем qtox.

Примечания:

-если у вас возникли сбои, дайте мне ваш emp.bin, расположенный в Appdata\Roaming.
если вы испытываете сбои где-то в игре, опишите место со всеми подробностями и дайте мне свой файл сохранения, чтобы я тоже мог его протестировать. Сохранения находятся в C:\Users\Public\Documents\EMPRESS\2050650

Предполагается, что взлом будет в течение от недели до трёх. Если учесть прошлый опыт взломов потребуется не менее недели.

Раннее хакерша заявила, что закончила со своими личными делами и пришло снова время взяться и уничтожить еще одно дерьмовое Denuvo.

Resident Evil 4 Remake: настоящий гигант индустрии, возрождается. Вас ждут обновленный игровой процесс, переработанный сюжет и крайне детализированная графика. Вновь переживите кошмар, полностью изменивший жанр ужасов.

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
Destroited

Да здравствует EMPRESS !!! Может и Dead Space Remake взломает тоже вскорости.

0
AleksandrLondon2077

Потом длс с Адой год ждать (

0
Destroited

Ничего подождем, нам пиратам не впервой.

2
Юркец

а купить не, не судьба?

0
Nayzi

Такие игры покупают...,..

-1