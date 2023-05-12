EMPRESS начала бета-тест кряка для Resident Evil 4 Remake

Самая известная хакерша под ником: EMPRESS заявила, что начала бета-тест:
Бета 1 для Resident Evil 4 начинается сейчас. Свяжитесь со мной на моем qtox.
Примечания:
-если у вас возникли сбои, дайте мне ваш emp.bin, расположенный в Appdata\Roaming.
если вы испытываете сбои где-то в игре, опишите место со всеми подробностями и дайте мне свой файл сохранения, чтобы я тоже мог его протестировать. Сохранения находятся в C:\Users\Public\Documents\EMPRESS\2050650
Предполагается, что взлом будет в течение от недели до трёх. Если учесть прошлый опыт взломов потребуется не менее недели.
Раннее хакерша заявила, что закончила со своими личными делами и пришло снова время взяться и уничтожить еще одно дерьмовое Denuvo.
Resident Evil 4 Remake: настоящий гигант индустрии, возрождается. Вас ждут обновленный игровой процесс, переработанный сюжет и крайне детализированная графика. Вновь переживите кошмар, полностью изменивший жанр ужасов.
Да здравствует EMPRESS !!! Может и Dead Space Remake взломает тоже вскорости.
Потом длс с Адой год ждать (
Ничего подождем, нам пиратам не впервой.
а купить не, не судьба?
Такие игры покупают...,..