Представлен обзорный трейлер VR-режима для ремейка Resident Evil 4 ©

Если вам понравился ремейк Resident Evil 4, вышедший в в конце марта этого года, то готовьтесь снова погрузиться в игру. Прежде всего, недавно вышло новое дополнение Separate Ways с Адой Вонг. Кроме того, нам известно, что для владельцев PlayStation VR2 будет выпущено бесплатное VR-обновление.

То, что мы получим режим VR, не слишком удивительно. В прошлом подобные обновления VR-режима уже встречались в играх серии Resident Evil. Сегодня в сети появился новый обзорный трейлер от команды разработчиков из Capcom. В нем поклонники могут получить небольшое представление о том, что можно ожидать от бесплатного обновления. Как и в прошлых VR-обновлениях для игр серии Resident Evil, в Capcom стремятся создать эффект погружения. В данном случае речь идет о том, чтобы дать вам возможность видеть происходящее на уровне и использовать 3D-звук, позволяющий понять, откуда доносится шум.

Кроме того, мы видим несколько фрагментов использования различных видов оружия и их работу с PSVR2. В игру даже внесены некоторые изменения, способствующие еще большему погружению в атмосферу, например, бочки и ящики уничтожаются нажатием одной кнопки. Так что если у вас есть гарнитура PlayStation VR2, вы сможете пользоваться этим обновлением совершенно бесплатно. К сожалению, конкретной даты выхода обновления пока нет. Ожидается, что выход VR-обновления состоится только ближе к зиме.

А пока вы можете насладиться DLC Separate Ways. Это расширение, в котором Ада Вонг следует за событиями Resident Evil 4. На протяжении всей кампании Леон взаимодействует с Адой, но ее появления кратковременны, и мы остаемся в неведении относительно того, чем занимается этот персонаж в те моменты, когда Леон продвигается по кампании. В Separate Ways игрокам предстоит вжиться в образ Ады и проследить за ходом ее сюжетной линии по ходу игры.