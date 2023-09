Ремейк Resident Evil 4 признан лучшим хоррором 2023 года ©

На церемонии вручения премии Fear Fest Horror Game Awards 2023 назвали лучшие игры в жанре хоррор. Это ежегодное мероприятие, проводимое компанией Feardemic в Кракове (Польша), призвано наградить самых достойных представителей жанра игр ужасов. В 13 номинациях - от таких тяжелых игр, от ремейков Resident Evil 4 и Dead Space, до инди-новинок, таких как Signalis, - развернулась ожесточенная борьба.

Среди всех конкурентов выделялся один явный победитель: ремейк Resident Evil 4 - она забрала себе большинство призов, вот полный список наград Resident Evil 4 Remake на The Horror Game Awards 2023:

Лучшее исполнение (Ник Апостолидес)

Лучший саундтрек

Лучший игровой дизайн

Лучший персонаж (Леон С. Кеннеди)

Игра года в жанре хоррор

Почетным упоминанием, соответствующим вышесказанному, стала игра Resident Evil Village VR в номинации "Лучший VR/AR", отобрав титул у своих номинантов - Afterlife VR, Propagation: Paradise Hotel, The Dark Pictures: Switchback VR и The Walking Dead Saints and Sinners (Chapter 2): Retribution.

Победители в других номинациях представлены ниже

Лучшее звуковое оформление:

Здесь победил Dead Space, заставляющий игроков при каждом шаге оглядываться через плечо.

Лучший трейлер:

Silent Hill 2 вернулся и стал еще более жутким, чем прежде, получив приз за свой леденящий душу трейлер.

Лучшая многопользовательская игра:

Для любителей пошалить с друзьями - Outlast Trials.

Лучший сюжет:

Убедительная история игры Signalis принесла ей высшую оценку.

Лучший инди-хоррор:

Signalis снова одержал победу.

Лучший арт-дизайн:

Scorn получил эту награду за необычное визуальное оформление.

Награда за жизненные достижения:

Микаэль Хедберг, известный по работе над играми Alone in the Dark, Amnesia: Rebirth и SOMA, был удостоен награды за жизненные достижения.

Безусловно, будет много дискуссий вокруг того факта, что (фантастический) ремейк игры 2005 года абсолютно выбил пол из-под ног своих (в основном) современных конкурентов, и о том, что это значит для жанра и индустрии в целом.

Кроме того, если учитывать Silent Hill 2 и ремейк Dead Space (не считая награды за жизненные достижения Майкла Хедберга, который в настоящее время работает над новой Alone in The Dark), то в общей сложности 7 из 11 наград достались ремейкам классических хоррор-игр. Станет ли еще больше ремейков классики, ведь студии и издатели стремятся урвать свой кусок пирога, и не пойдет ли это в ущерб разработчикам, рискующим делать ставку на новые IP в будущем? Только время покажет.