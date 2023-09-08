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Resident Evil 4 10.01.2005
9.2 8 028 оценок

Ремейк Resident Evil 4 признан лучшим хоррором 2023 года

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butcher69
Новости

На церемонии вручения премии Fear Fest Horror Game Awards 2023 назвали лучшие игры в жанре хоррор. Это ежегодное мероприятие, проводимое компанией Feardemic в Кракове (Польша), призвано наградить самых достойных представителей жанра игр ужасов. В 13 номинациях - от таких тяжелых игр, от ремейков Resident Evil 4 и Dead Space, до инди-новинок, таких как Signalis, - развернулась ожесточенная борьба.

Среди всех конкурентов выделялся один явный победитель: ремейк Resident Evil 4 - она забрала себе большинство призов, вот полный список наград Resident Evil 4 Remake на The Horror Game Awards 2023:

  • Лучшее исполнение (Ник Апостолидес)
  • Лучший саундтрек
  • Лучший игровой дизайн
  • Лучший персонаж (Леон С. Кеннеди)
  • Игра года в жанре хоррор

Почетным упоминанием, соответствующим вышесказанному, стала игра Resident Evil Village VR в номинации "Лучший VR/AR", отобрав титул у своих номинантов - Afterlife VR, Propagation: Paradise Hotel, The Dark Pictures: Switchback VR и The Walking Dead Saints and Sinners (Chapter 2): Retribution.

Победители в других номинациях представлены ниже

Лучшее звуковое оформление:

  • Здесь победил Dead Space, заставляющий игроков при каждом шаге оглядываться через плечо.

Лучший трейлер:

  • Silent Hill 2 вернулся и стал еще более жутким, чем прежде, получив приз за свой леденящий душу трейлер.

Лучшая многопользовательская игра:

  • Для любителей пошалить с друзьями - Outlast Trials.

Лучший сюжет:

  • Убедительная история игры Signalis принесла ей высшую оценку.

Лучший инди-хоррор:

  • Signalis снова одержал победу.

Лучший арт-дизайн:

  • Scorn получил эту награду за необычное визуальное оформление.

Награда за жизненные достижения:

  • Микаэль Хедберг, известный по работе над играми Alone in the Dark, Amnesia: Rebirth и SOMA, был удостоен награды за жизненные достижения.

Безусловно, будет много дискуссий вокруг того факта, что (фантастический) ремейк игры 2005 года абсолютно выбил пол из-под ног своих (в основном) современных конкурентов, и о том, что это значит для жанра и индустрии в целом.

Кроме того, если учитывать Silent Hill 2 и ремейк Dead Space (не считая награды за жизненные достижения Майкла Хедберга, который в настоящее время работает над новой Alone in The Dark), то в общей сложности 7 из 11 наград достались ремейкам классических хоррор-игр. Станет ли еще больше ремейков классики, ведь студии и издатели стремятся урвать свой кусок пирога, и не пойдет ли это в ущерб разработчикам, рискующим делать ставку на новые IP в будущем? Только время покажет.

25
33
Комментарии: 33
Ваш комментарий
Luis_Se

Заслуженно, но конкурентов не было

4
JIoMTuK

ремейк мертвого пробела тоже очень ничего, но резик, наверно, всё-таки получше будет

2
-zotik-

Дед под спайсом и пародия на деда в космосе

0
Нейтан Дрейк JIoMTuK

В деде под спайсом траблы с компиляцией шейдеров. Западные тенденции с добавлением некрасивых персонажей. Нововведений хороших минимум, капком в разы лучше постарались.

Резидент 4 я уже 2 раза прошёл на харде и профессионале. А дед спайс 1 раз на нормале и больше не буду, игра в целом вызывала апатию.

0
Dragniru1 Нейтан Дрейк

Что и должна.

0
Stylusss

Заслужено, но только не хоррора. Он вообще не страшный.

0
xion76

Обожаю РЕ4, но это не хоррор. ДС ремейк в разы страшней!

3
Protocol10

Это хоррор условно для обозначения общей канвы и атмосферы. Просто тут понять надо, что цель хоррора такая же как у любого произведения - рассказать увлекательную историю, желательно с множеством различных смысловых пластов, а не просто спецэффектами и скримерами. А хоррор - это декорации, костыли, обрисовать мир. То есть если взять фильм типа гладиатор, то пишут что фильм исторический, хотя по факту нет.

0
Omnia Smirnow

Образцовая игра!

2
YouTube_GamesTezi

Хоррор — художественный жанр, первостепенная задача которого максимально напугать аудиторию, создав атмосферу ужаса.

Резик 4 несомненно хорошая игра, но назвать его хоррором сложно.

1
Vetrjak

Хорошая игра. Capcom хорошо поработали.

1
saa0891

Да это лучшая игра для меня в этом году и вообще лучший ремейк Capcom (эталон того как надо делать ремейки),хотя относительно ремейка Dead Space можно сказать тоже самое,два шедевра в одном из моих самых любимых жанров.

1
yrroodd

Оу,так это был хоррор?А то я как-то за катанием на тележках и королевой англии как-то и забыл...

0
Ethan Hunt

Пока мой претендент на GOTY

0
Stepan Bratuhin

RE4 несомненно отличная игра. Сам купил ее и прошел с удовольствием. Но мляяяя, ребята, какой нахер хоррор? Белены поели?
Вот мертвый космос - да, отличный хоррор.

0
X_ray_83

Alan Wake 2 еще не вышел и Rountine, вот же проплаченные обезьянки )))

0
Kot9lra street

хоррором? это не хорр, это ор

-1
metra_style

Лучший хоррор - Resident Evil 7, лучший инди-хоррор - The Beast Inside, лучшее звуковое оформление - Deadspace, лучшая многопользовательская игра - World War Z, лучший сюжет - Resident Evil 2, Лучший трейлер - The Callisto Protocol.

-1
Famiclone
лучший сюжет - Resident Evil 2

What? Сюжет в любой резьбе это самое слабое что там есть

-1
ldssa jbcfsgfhd

хоррор и резики, мдэ 🤦‍♂️

-1
Сергей Понащенко

Ну хорроры это же не только скримеры от первого лица с брождением по дому с зажигалкой и чтением записок)..

0
RTYWD

Игра хорошая, но на один раз

-2
Сергей Понащенко

Ну тот же 7й резик раз 10 уже прошёл) если не больше конечно

0
RickeyIMBA

Хоррор в стиле кал оф дюти)

-3
Ирония Твоя

смех

-4
Awareness of greatness
смех

С такой картинкой на авве

1
Albero Awareness of greatness

Ты его обо.сал

0
cuckold

Каким местом это "хоррор"?

-5
-zotik-

Тебя разве деревенщины бубнящие на испанском не пугают? Зря зря зря

4
Famiclone

Зашел сюда написать тоже самое, но ты опередил

1
Юркец

А че, приключение, прогулка как в анчартед?)) хорошая игра, отличная новость

1
Famiclone Юркец

Обычный шутер от третьего лица как максимум

1
МАХАН МАХАНОВИЧ
Безусловно, будет много дискуссий вокруг того факта, что (фантастический) ремейк игры 2005 года абсолютно выбил пол из-под ног своих (в основном) современных конкурентов, и о том, что это значит для жанра и индустрии в целом.

Это значит, что можно упрощать игры сколько угодно и продажи все равно будут, главное в название написать что это "ремейк оригинала", а не поделка на коленке для современной аудитории.

Лучше бы дед спейс победил.

-5