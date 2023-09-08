Ремейк Resident Evil 4 признан лучшим хоррором 2023 года

На церемонии вручения премии Fear Fest Horror Game Awards 2023 назвали лучшие игры в жанре хоррор. Это ежегодное мероприятие, проводимое компанией Feardemic в Кракове (Польша), призвано наградить самых достойных представителей жанра игр ужасов. В 13 номинациях - от таких тяжелых игр, от ремейков Resident Evil 4 и Dead Space, до инди-новинок, таких как Signalis, - развернулась ожесточенная борьба.
Среди всех конкурентов выделялся один явный победитель: ремейк Resident Evil 4 - она забрала себе большинство призов, вот полный список наград Resident Evil 4 Remake на The Horror Game Awards 2023:
- Лучшее исполнение (Ник Апостолидес)
- Лучший саундтрек
- Лучший игровой дизайн
- Лучший персонаж (Леон С. Кеннеди)
- Игра года в жанре хоррор
Почетным упоминанием, соответствующим вышесказанному, стала игра Resident Evil Village VR в номинации "Лучший VR/AR", отобрав титул у своих номинантов - Afterlife VR, Propagation: Paradise Hotel, The Dark Pictures: Switchback VR и The Walking Dead Saints and Sinners (Chapter 2): Retribution.
Победители в других номинациях представлены ниже
Лучшее звуковое оформление:
- Здесь победил Dead Space, заставляющий игроков при каждом шаге оглядываться через плечо.
Лучший трейлер:
- Silent Hill 2 вернулся и стал еще более жутким, чем прежде, получив приз за свой леденящий душу трейлер.
Лучшая многопользовательская игра:
- Для любителей пошалить с друзьями - Outlast Trials.
Лучший сюжет:
- Убедительная история игры Signalis принесла ей высшую оценку.
Лучший инди-хоррор:
- Signalis снова одержал победу.
Лучший арт-дизайн:
- Scorn получил эту награду за необычное визуальное оформление.
Награда за жизненные достижения:
- Микаэль Хедберг, известный по работе над играми Alone in the Dark, Amnesia: Rebirth и SOMA, был удостоен награды за жизненные достижения.
Безусловно, будет много дискуссий вокруг того факта, что (фантастический) ремейк игры 2005 года абсолютно выбил пол из-под ног своих (в основном) современных конкурентов, и о том, что это значит для жанра и индустрии в целом.
Кроме того, если учитывать Silent Hill 2 и ремейк Dead Space (не считая награды за жизненные достижения Майкла Хедберга, который в настоящее время работает над новой Alone in The Dark), то в общей сложности 7 из 11 наград достались ремейкам классических хоррор-игр. Станет ли еще больше ремейков классики, ведь студии и издатели стремятся урвать свой кусок пирога, и не пойдет ли это в ущерб разработчикам, рискующим делать ставку на новые IP в будущем? Только время покажет.
Заслуженно, но конкурентов не было
ремейк мертвого пробела тоже очень ничего, но резик, наверно, всё-таки получше будет
Дед под спайсом и пародия на деда в космосе
В деде под спайсом траблы с компиляцией шейдеров. Западные тенденции с добавлением некрасивых персонажей. Нововведений хороших минимум, капком в разы лучше постарались.
Резидент 4 я уже 2 раза прошёл на харде и профессионале. А дед спайс 1 раз на нормале и больше не буду, игра в целом вызывала апатию.
Что и должна.
Заслужено, но только не хоррора. Он вообще не страшный.
Обожаю РЕ4, но это не хоррор. ДС ремейк в разы страшней!
Это хоррор условно для обозначения общей канвы и атмосферы. Просто тут понять надо, что цель хоррора такая же как у любого произведения - рассказать увлекательную историю, желательно с множеством различных смысловых пластов, а не просто спецэффектами и скримерами. А хоррор - это декорации, костыли, обрисовать мир. То есть если взять фильм типа гладиатор, то пишут что фильм исторический, хотя по факту нет.
Образцовая игра!
Хоррор — художественный жанр, первостепенная задача которого максимально напугать аудиторию, создав атмосферу ужаса.
Резик 4 несомненно хорошая игра, но назвать его хоррором сложно.
Хорошая игра. Capcom хорошо поработали.
Да это лучшая игра для меня в этом году и вообще лучший ремейк Capcom (эталон того как надо делать ремейки),хотя относительно ремейка Dead Space можно сказать тоже самое,два шедевра в одном из моих самых любимых жанров.
Оу,так это был хоррор?А то я как-то за катанием на тележках и королевой англии как-то и забыл...
Пока мой претендент на GOTY
RE4 несомненно отличная игра. Сам купил ее и прошел с удовольствием. Но мляяяя, ребята, какой нахер хоррор? Белены поели?
Вот мертвый космос - да, отличный хоррор.
Alan Wake 2 еще не вышел и Rountine, вот же проплаченные обезьянки )))
хоррором? это не хорр, это ор
Лучший хоррор - Resident Evil 7, лучший инди-хоррор - The Beast Inside, лучшее звуковое оформление - Deadspace, лучшая многопользовательская игра - World War Z, лучший сюжет - Resident Evil 2, Лучший трейлер - The Callisto Protocol.
What? Сюжет в любой резьбе это самое слабое что там есть
хоррор и резики, мдэ 🤦♂️
Ну хорроры это же не только скримеры от первого лица с брождением по дому с зажигалкой и чтением записок)..
Игра хорошая, но на один раз
Ну тот же 7й резик раз 10 уже прошёл) если не больше конечно
Хоррор в стиле кал оф дюти)
смех
С такой картинкой на авве
Ты его обо.сал
Каким местом это "хоррор"?
Тебя разве деревенщины бубнящие на испанском не пугают? Зря зря зря
Зашел сюда написать тоже самое, но ты опередил
А че, приключение, прогулка как в анчартед?)) хорошая игра, отличная новость
Обычный шутер от третьего лица как максимум
Это значит, что можно упрощать игры сколько угодно и продажи все равно будут, главное в название написать что это "ремейк оригинала", а не поделка на коленке для современной аудитории.
Лучше бы дед спейс победил.