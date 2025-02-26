Resident Evil Revelations получила возрастной рейтинг для Xbox Series

Похоже, японская компания Capcom готовит что-то, связанное со старыми играми франшизы Resident Evil, что может вылиться в новую коллекцию для текущего поколения консолей. Начиная с прошлого месяца игроки обнаружили, что некоторые игры франшизы, такие как Resident Evil Origins Collection, Resident Evil 5 и Resident Evil 6, получили возрастной рейтинг для Xbox Series S|X.

Теперь же выяснилось, что Resident Evil Revelations получила такой же рейтинг, что говорит о том, что совсем скоро Capcom анонсирует новую коллекцию, в которую наверняка войдут многие игры этой франшизы.

Пока ничего не подтверждено, но теории циркулируют вовсю: сообщество полагает, что это сборник всех игр, улучшенных для использования возможностей оборудования PS5 и Xbox Series S|X, предлагающих поддержку 4K и до 120 кадров в секунду.

Напоминаем, что Resident Evil отпразднует свой 29-й день рождения 22 марта 2025 года. В этот день Capcom может сделать какой-то анонс.