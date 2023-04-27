Благодаря новому патчу ПК-версия Returnal получила прибавку в 30 к/с с DLSS 3 и избавилась от заиканий

Согласно объявлению NVIDIA, версия Returnal для ПК вчера получила патч (размером около 500 МБ), который добавил поддержку NVIDIA DLSS 3 и NVIDIA Reflex, а также добавил исправление для битвы с боссом Немезидой во время совместной игры.
Безусловно, самым важным дополнением обновления является NVIDIA DLSS 3, также известная как Frame Generation. Returnal вышла 15 февраля на ПК и страдала из-за постоянных заиканий и рывков, которые присутствовали как во время перемещения, так и в бою, даже на высокопроизводительных ПК. К счастью, Housemarque и Climax продолжили решать проблему заикания с помощью серии исправлений, последнее из которых было выпущен на прошлой неделе. Однако владельцы GeForce RTX 40-й серии теперь могут получить дополнительное ускорение благодаря DLSS 3.
Как вы можете видеть на изображении выше, тестирование показало улучшение примерно на 30 кадров в секунду на ПК (i7-12700KF, RTX 4090, 16 ГБ DDR4) при работе с разрешением 4K с суперразрешением DLSS, установленным на качество, и всем остальным на максимум, трассировка лучей включена. Средняя частота кадров увеличилась на 28,3 кадра в секунду, 1% — на 29 кадров в секунду, а 0,2% — на 32,6 кадра в секунду. В процентах это соответствует улучшениям на 24 %, 34,77 % и 48,29 %, обеспечиваемым DLSS 3. Сюрпризом в реализации Returnal для DLSS 3 является то, что, в отличие от большинства игр, поддерживающих генерацию кадров, Returnal не блокирует базовые настройки Reflex.
Лучшеб они режим добавили в котором можно было бы сюжет спокойно пройти, не начиная заново после смерти.
Почему FSR поддерживают всё видеокарты, но DLSS только видеокарты "зелёный"?
Потому что надо заставить людей покупать новые видюхи, мощностями как ранее уже не удивишь, а денег больше хочется, так что вот вам костыли, да ненужные свистоперделки, а главное ЭКСКЛЮЗИВНОСТЬ(проприетарность), и вот ценник в 1.5Х. жрите...