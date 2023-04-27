Благодаря новому патчу ПК-версия Returnal получила прибавку в 30 к/с с DLSS 3 и избавилась от заиканий ©

Согласно объявлению NVIDIA, версия Returnal для ПК вчера получила патч (размером около 500 МБ), который добавил поддержку NVIDIA DLSS 3 и NVIDIA Reflex, а также добавил исправление для битвы с боссом Немезидой во время совместной игры.

Безусловно, самым важным дополнением обновления является NVIDIA DLSS 3, также известная как Frame Generation. Returnal вышла 15 февраля на ПК и страдала из-за постоянных заиканий и рывков, которые присутствовали как во время перемещения, так и в бою, даже на высокопроизводительных ПК. К счастью, Housemarque и Climax продолжили решать проблему заикания с помощью серии исправлений, последнее из которых было выпущен на прошлой неделе. Однако владельцы GeForce RTX 40-й серии теперь могут получить дополнительное ускорение благодаря DLSS 3.

Как вы можете видеть на изображении выше, тестирование показало улучшение примерно на 30 кадров в секунду на ПК (i7-12700KF, RTX 4090, 16 ГБ DDR4) при работе с разрешением 4K с суперразрешением DLSS, установленным на качество, и всем остальным на максимум, трассировка лучей включена. Средняя частота кадров увеличилась на 28,3 кадра в секунду, 1% — на 29 кадров в секунду, а 0,2% — на 32,6 кадра в секунду. В процентах это соответствует улучшениям на 24 %, 34,77 % и 48,29 %, обеспечиваемым DLSS 3. Сюрпризом в реализации Returnal для DLSS 3 является то, что, в отличие от большинства игр, поддерживающих генерацию кадров, Returnal не блокирует базовые настройки Reflex.