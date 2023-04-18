Видеокарта GeForce RTX 4090 с трудом справляется с демоверсией Rev to Vertex

В конце прошлой недели вышла новая демоверсия гоночной игры Rev to Vertex, YouTube канал O-iPOWER решил протестировать новинку на мощной компьютере: видеокарта GeForce RTX 4090, процессор Intel Core I9-11900K, память DDR4-3200MHz 64GB, после ручной настройки графики на максимум, количество кадров в секунду стало чуть больше 30, стоит помнить это демоверсия, возможно к выходу игры оптимизацию улучшат.
Разработчики позиционируют игру как серьезный симулятор, поэтому вчера опубликовали инструкция по правильной настройке руля и педалей для получения удовольствия от вождения, инструкцию можно найти на странице игры в Steam.
Графон, моё почтение, как в форзе 2013 года. Молодцы разрабы, стоя апплодирую.
Просто разработчики видимо не в курсе, что такое оптимизация, тем более при такой хреновой графике
оптимизация и косметика делается в последнюю очередь, вплоть до дня выхода проекта обычно
После этого ещё смешнее слышать чудиков: "Ыыы, чё вы сидите на своих вёдрах и гоните на оптимизацию, у вас с железом проблемы, а игра хорошо оптимизирована". Соглашусь, есть крупица правды и в этих словах, когда например чувак на GTX 210 пытается запустить Cyberpunk 2077... Но в основном, в играх сейчас реально беда с оптимизацией и условная RTX 3080 должна выдавать намного больше FPS в большинстве современных проектов, а RTX 4090 без проблем запускать 4к. Понятное дело, говорится про нынешнее время и нынешние проекты
вот и приплыли товарищи))))))
А чему тут тормозить?))
Ну может через эмулятор там какой запускают игру)
Это уже понятно что бесконечная гонка, с каждым годом графика становится лучше скажем на 5 процентов, а системки растут на 30 процентов, долгое время минимум требовалась карта 660, потом 770, а тут раз резко и уже 1060 требуется. Нет, это не оптимизация, это вынуждают тратить бабло на апгрейд железа.
а с КАЛисто протокол справится?