Видеокарта GeForce RTX 4090 с трудом справляется с демоверсией Rev to Vertex ©

В конце прошлой недели вышла новая демоверсия гоночной игры Rev to Vertex, YouTube канал O-iPOWER решил протестировать новинку на мощной компьютере: видеокарта GeForce RTX 4090, процессор Intel Core I9-11900K, память DDR4-3200MHz 64GB, после ручной настройки графики на максимум, количество кадров в секунду стало чуть больше 30, стоит помнить это демоверсия, возможно к выходу игры оптимизацию улучшат.

Разработчики позиционируют игру как серьезный симулятор, поэтому вчера опубликовали инструкция по правильной настройке руля и педалей для получения удовольствия от вождения, инструкцию можно найти на странице игры в Steam.